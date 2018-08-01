Перила покрасят на пяти набережных Москвы

Сотрудники ГБУ «Гормост» приступили к покраске чугунных перил на Николоямской набережной, затем работы пройдут еще на четырех набережных Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Работы на Николоямской набережной начались в ночь с 31 июля на 1 августа. Как пояснили в пресс-службе, покраска проводится в ночное время, чтобы не препятствовать движению автотранспорта и не мешать пешеходам. До покраски были проведены подготовительные мероприятия — пескоструйная очистка чугунных ограждений с последующей грунтовкой перил.

«Работы на Николоямской набережной будут продолжаться еще порядка трех суток. За смену бригада, состоящая из пяти-шести рабочих, окрашивает участок протяженностью 600 м, для этого требуется порядка 300 кг краски. Далее покраска перил будет проведена на Подгорской, Серебрянической, Устьинской и Берниковской набережных», — говорится в сообщении.

Всего в эксплуатации ГБУ «Гормост» находится 125 км набережных Москвы-реки, уточнили в пресс-службе.