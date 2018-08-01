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80% чиновников в Ростовской области — женщины
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80% чиновников в Ростовской области — женщины 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростовской области на 11,3 муниципальных служащих приходится 8,9 тыс. женщин, что составляет порядка 80%. Об этом сообщается в материалах на портале донского правительства.
При этом укомплектованность кадрами в регионе является одной из лучших в стране (12 место) и лучшей в Южном федеральном округе — 98%. Средняя заработная плата составляет 33 тыс. руб.
Больше всего чиновников в Ростовской области имеют возраст 30-40 лет (3,8 тысячи) и 40-50 лет (3,4 тысячи). Более 90% из них получили высшее образование.
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