80% чиновников в Ростовской области — женщины

Ростовской области на 11,3 муниципальных служащих приходится 8,9 тыс. женщин, что составляет порядка 80%. Об этом сообщается в материалах на портале донского правительства.

При этом укомплектованность кадрами в регионе является одной из лучших в стране (12 место) и лучшей в Южном федеральном округе — 98%. Средняя заработная плата составляет 33 тыс. руб.

Больше всего чиновников в Ростовской области имеют возраст 30-40 лет (3,8 тысячи) и 40-50 лет (3,4 тысячи). Более 90% из них получили высшее образование.