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В Сети обратили внимание на социальную рекламу Норильска
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В Сети обратили внимание на социальную рекламу Норильска 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Сети нашли социальную рекламу, снятую в Норильске. Плюшевый белый медведь — символ города — рассказывает о коммунальном хозяйстве города, о его социальных службах и экономике.
Видеоролики опубликованы на YouTube-канале МБУ «Кинокомплекс „Родина“ Норильска. Вероятно, авторство роликов принадлежит учреждению. Актер в костюме белого медведя под переделанные российские и советские хиты на фоне нарисованных зданий за 40 секунд рассказывает о том, как развивается образование, культура, транспортная система Норильска, благоустраиваются территории и как происходит социальная поддержка населения.
Социальная реклама была опубликована еще два года назад. Комментарии к видеозаписям отключены, поэтому неизвестно, какой отклик она нашла у жителей Норильска и пользователей Сети.
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