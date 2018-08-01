В Сети обратили внимание на социальную рекламу Норильска

В Сети нашли социальную рекламу, снятую в Норильске . Плюшевый белый медведь — символ города — рассказывает о коммунальном хозяйстве города, о его социальных службах и экономике.

Видеоролики опубликованы на YouTube-канале МБУ «Кинокомплекс „Родина“ Норильска. Вероятно, авторство роликов принадлежит учреждению. Актер в костюме белого медведя под переделанные российские и советские хиты на фоне нарисованных зданий за 40 секунд рассказывает о том, как развивается образование, культура, транспортная система Норильска, благоустраиваются территории и как происходит социальная поддержка населения.

Социальная реклама была опубликована еще два года назад. Комментарии к видеозаписям отключены, поэтому неизвестно, какой отклик она нашла у жителей Норильска и пользователей Сети.