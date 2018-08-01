Из плена вентиляционной шахты кошку спасли волонтеры и коммунальщики

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике. Кошку достали из вентиляции жилого дома на ул. Залинейная, 26а с помощью сотрудников УК «Жилкомсервис» и волонтеров ОЗЖ «Велес».

По словам жителей дома, в вентиляционной шахте кошка находилась в течение 9-10 дней. По всей видимости, она попала туда через выход в квартире и не смогла выбраться наружу. Все время заточения вологжане подкармливали животное.

Волонтеры «Велеса» связались с УК «Жилкомсервис» и получили согласие организации на проведение работ аварийно-спасательной службы. Специалисты демонтировали участок вентиляции в подъезде, чтобы кошка смогла выбраться самостоятельно. Но в итоге сотрудникам УК животное пришлось доставать собственноручно.