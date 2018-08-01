Звездам YouTube пришлось срочно извиняться

Британские влогеры Джоэль и Лиа были вынуждены принести извинения подписчикам своего канала после публикации видео, на котором они обсуждали самые опасные районы Лондона.

Молодых людей обвинили в расизме, поскольку больше всего негативных отзывов получили те места английской столицы, где обитает темнокожее население, азиаты.

По словам Джоэля и Лии, большинство жителей подобных районов показались им недружелюбными и опасными. Во время обсуждения влогеры приводили замечания расистского характера. Пара подверглась жесткой критике. Сначала влогеры признали, что люди, носящие шарфы на голове, кажутся нормальными, но потом сообщили об опасениях быть ограбленными в таких частях Лондона, как Нью Кросс или Льюишем.

Даже после поспешного удаления записи, Джоэль и Лиа не избежали дальнейшего обсуждения своего скандального видео. Звезды Ютьюба поместили сообщение с извинениями в Твиттере: «Многие из вас, наверняка, знают, что мы выкладывали видео о самых опасных районах Лондона. Мы записали его по многочисленным просьбам около месяца назад. Вчера нас уведомили о том, что наше видео неприемлемо, поскольку в упомянутых районах высок процент темнокожего населения и национальных меньшинств. Нам очень жаль, если мы кого-то обидели. Это не входило в наши планы. Мы подвели подписчиков. В следующий раз будем подходить к записи видео более ответственно».