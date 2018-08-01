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Лукашевич: Россия готова сотрудничать для преодоления разделительных линий в Европе
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Лукашевич: Россия готова сотрудничать для преодоления разделительных линий в Европе 

ТАСС 2 часа назад
ВЕНА, 1 августа. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству для преодоления старых и новых разделительных линий и построения единого экономического и гуманитарного пространства в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.
"Несмотря на «солидный» возраст организации, ОБСЕ продолжает оставаться уникальной платформой для построения в Евроатлантике и Евразии пространства всеобъемлющей и неделимой безопасности. Задача преодоления старых и новых разделительных линий, построения в Европе единого экономического и гуманитарного пространства актуальна и ждет своего решения. Россия готова к такой совместной работе", — приводит постпредство РФ при ОБСЕ в своем Twitter слова Лукашевича.
Постпред отметил, что «платформа инклюзивного и равноправного диалога в ОБСЕ на практике воплощает принцип суверенного равенства государств и благодаря правилу консенсуса позволяет принимать подлинно коллективные решения, отвечающие интересам всех участников ОБСЕ». «Россия выступает за дальнейшее реформирование ОБСЕ, разработку ее устава, исправление тематических и географических дисбалансов в работе институтов и полевых присутствий», — добавил он.
Александр Лукашевич выступил с такими заявлениеми по случаю годовщины подписания в 1975 году Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он напомнил, что в этот день 43 года назад руководители 35 стран подписали в Хельсинки этот документ, закрепивший политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердивший 10 принципов взаимоотношений между государствами.
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