Лукашевич: Россия готова сотрудничать для преодоления разделительных линий в Европе

"Несмотря на «солидный» возраст организации, ОБСЕ продолжает оставаться уникальной платформой для построения в Евроатлантике и Евразии пространства всеобъемлющей и неделимой безопасности. Задача преодоления старых и новых разделительных линий, построения в Европе единого экономического и гуманитарного пространства актуальна и ждет своего решения. Россия готова к такой совместной работе", — приводит постпредство РФ при ОБСЕ в своем Twitter слова Лукашевича.

Постпред отметил, что «платформа инклюзивного и равноправного диалога в ОБСЕ на практике воплощает принцип суверенного равенства государств и благодаря правилу консенсуса позволяет принимать подлинно коллективные решения, отвечающие интересам всех участников ОБСЕ». «Россия выступает за дальнейшее реформирование ОБСЕ, разработку ее устава, исправление тематических и географических дисбалансов в работе институтов и полевых присутствий», — добавил он.