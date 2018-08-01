Всем — штраф! Власти объединились с силовиками и ужесточили борьбу с любителями пикников

Похоже, с пикниками на время особого противопожарного режима стоит повременить

— Запрещены разведение костров, сжигание травы и мусора, въезд в лес на машинах, — рассказал начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих. — Все виды пожароопасных работ следует проводить только в специально отведенных для этого местах. При лесозаготовительной деятельности запрещено сжигание порубочных остатков.

Для тех, кто ослушается и разожжёт костёр, предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Сдать тех, кто жарит шашлыки или поджигает мусор можно по телефонам: 8-800-100-94-00 и (4852) 71-00-75, 112.

Кстати, по телефону горячей линии уточнили, что особый противопожарный режим введён бессрочно. Он закончится, когда изменится погода и губернатор отменит свой указ.

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