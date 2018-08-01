Как в Союзном государстве работают законы о защите прав потребителей

Звонит в панике:

— Что делать? Отправлять в магазин дороже, чем их стоимость. Неужели придется выбросить?

Так думает большинство жителей СНГ и ЕАЭС , полагая, что товар, купленный в зарубежной командировке или на отдыхе в соседней стране, нужно воспринимать как сувенир: останется на долгую память — хорошо, а нет — и суда нет. Делаю такой вывод из беседы с Ириной Барышниковой, начальником управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В 2017 году из 11,5 тысячи обращений потребителей в МАРТ и его региональные структурные подразделения нет ни одного из России . Хотя Беларусь , как известно, одно из самых популярных направлений для путешествий и отдыха россиян. Коль активно приезжают, непременно что-то приобретают. Может, дело в том, насколько реально защитить свои права потребителю в Союзном государстве?

— Одно из первых международных соглашений об основных направлениях сотрудничества в сфере защиты прав потребителей в СНГ Беларусь подписала 25 января 2000 года. В Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года также предусмотрены положения о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Главный посыл: защита потребителя из России, СНГ и ЕАЭС должна быть на том же уровне, что и коренного населения, — вводит в курс дела Ирина Барышникова.

Как это работает на практике? Гражданин Беларуси, который приобрел товар или услугу в России, может обратиться непосредственно к продавцу или в национальный госорган, если недостаток обнаружился на родине. МАРТ и его структуры в местных органах власти направят материалы в Роспотребнадзор , и уже там проблему будут рассматривать по законам страны совершения сделки. Точно так же покупатель из России может защищать свои права как в госорганах на родине, так и обратившись в МАРТ Беларуси либо непосредственно к продавцу. Но насколько идентичны правовые нормы? Оказывается, после внесения поправок в закон о защите прав потребителей 13 июня 2018 года, которые вступят в силу 23 декабря, законодательство унифицировано как никогда.

Защита потребителя должна быть идентичной на всей территории Союзного государства

— При подготовке изменений в закон мы отталкивались от международного опыта — технических регламентов ЕАЭС, учли и опыт России, — добавляет Барышникова. Например, сегодня если сломавшуюся стиральную машину отвезли в ремонт, то с этого дня для мастерской начинается отсчет установленных законодательством сроков: не смогут уложиться в 14 дней — будут обязаны возместить все убытки, уплатить неустойку. С 23 декабря с письменного согласия потребителя мастерская может продлить ремонт, но не более чем на месяц. Для сравнения: в России на ремонт отводят до 45 дней.

Сближены российские и белорусские нормы по технически сложным товарам. Холодильник, варочную панель, духовой шкаф и любую другую сложную технику можно будет обменять и даже вернуть продавцу, расторгнуть договор купли-продажи в течение 30 дней, если обнаружился любой недостаток. А позже — только из-за существенной поломки. Пока же в белорусском законодательстве есть такая тонкость: вернуть технику продавцу или поставщику можно, если выявился хоть малейший недостаток в течение двух лет. С применением этой нормы на практике возникали проблемы, вот и решили ее поправить. К сожалению, как любит повторять Ирина Николаевна, «уровень защиты прав потребителей соответствует уровню развития экономических отношений и тому, насколько высока социальная ответственность субъектов хозяйствования, могут ли они себе позволить, как в Европе, взять во главу угла лозунг: потребитель всегда прав, даже если он не прав».

Главный постулат защиты потребителя и в России, и в Беларуси един: если продавец или изготовитель виновен и в его товаре проявился производственный дефект, то виновная сторона должна это выяснить (экспертизу, по закону, проводит продавец за свои средства), а затем компенсировать все убытки. Так что самый прямой путь решения проблемы с качеством покупки — обратиться к продавцу, поставщику или изготовителю.

Россиянину, покупая обувь в Беларуси, ни в коем случае нельзя выкидывать коробку из-под нее Что я собственно и сделала, желая помочь приятельнице из Москвы . В обувной компании предложили выслать фото бракованной части изделия, чека, коробки с реквизитами, адрес магазина и координаты для обратной связи. Добавили: вполне вероятно, что этого, если производственный дефект очевиден, будет достаточно для удовлетворения претензии. Но могут попросить выслать обувь почтой.

Однако перед нами самый простой случай урегулирования претензий. Когда вы, предположим в Москве, покупаете сложно-технический товар, который подлежит ремонту или техобслуживанию, надо обязательно интересоваться, есть ли в вашем регионе сервисные центры, куда в случае чего можно обратиться. Плохо почистили вещь в российской химчистке, а вы уезжаете в Беларусь? Составьте письменную претензию и готовьтесь к разборкам…

Также стоит помнить о рисках: средства, которые вы потратите на защиту, далеко не всегда удастся возместить. Характерный пример. По белорусскому законодательству, потребитель имеет право не ставить в известность продавца о проблеме с его товаром, сделать самостоятельно экспертизу и предъявить претензию и даже иск в суд. Но экспертизу качества товаров должны проводить аккредитованные лаборатории. Чтобы заключения российских экспертов были признаны в споре противоположной стороной, это с ней лучше согласовать.

Компетентно

Лейла Котиева, начальник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

— Вопросы защиты прав потребителей регулируются национальным законодательством Беларуси и России. При этом Договор о создании Союзного государства относит единые правила конкуренции и защиты прав потребителей к исключительному ведению Союзного государства.

Совсем недавно, в июне 2018 года, на заседании Высшего Госсовета Союзного государства утверждены Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Это программный документ, в котором в качестве одной из задач определено проведение согласованной политики в области защиты прав потребителей и конкуренции. Таким образом, задача регулировать эти вопросы каким-то союзным актом перед нами не стоит. Представляется важным сейчас гармонизировать, максимально сблизить белорусское и российское законодательство по этим вопросам, чтобы обеспечить «единые правила игры» для наших граждан.

В целом гражданское законодательство Беларуси и России в этой сфере гармонизировано, реализованы общие подходы к защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности. Следующим этапом является гармонизация понятийного аппарата, который содержится в национальных нормативных правовых актах в области защиты прав потребителей.

Сейчас во исполнение поручения Высшего Госсовета Постоянным Комитетом совместно с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, министерствами и ведомствами сторон готовится проект Концепции сближения законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации. В Концепцию заложены мероприятия по выработке единых подходов в обеспечении защиты прав потребителей вне зависимости от гражданства.

7,8 тысячи белорусов за эти полгода пострадали от продавцов некачественных товаров и услуг. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Нужно сказать, что тема защиты прав потребителей не новая, она решается и в рамках других интеграционных объединений, в которых участвуют и Беларусь, и Россия. Например, на защиту прав потребителей направлено Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года. Договор о Евразийском экономическом союзе также является основой для гармонизации антимонопольного законодательства Беларуси и России. При этом мы предлагаем определять согласованную позицию Беларуси и России по этим вопросам при принятии решений в рамках ЕАЭС.