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Старые вагоны ФПК выделят под экономкласс
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Старые вагоны ФПК выделят под экономкласс 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В документе приводятся стратегические задачи компании до 2025 и 2030 годов.
Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».
Представитель ФПК пояснил РИА Новости некоторые ценовые детали так называемого временного лоукост-класса, который будет действовать в старых вагонах.
"Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил собеседник агентства.
В целом, согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделятся на три типа и три класса.
"Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным удобствам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.
"Ночной поезд" предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2—1,5 тысячи километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт.
"Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных удобств, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.
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