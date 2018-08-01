Старые вагоны ФПК выделят под экономкласс

В документе приводятся стратегические задачи компании до 2025 и 2030 годов.

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».

Представитель ФПК пояснил РИА Новости некоторые ценовые детали так называемого временного лоукост-класса, который будет действовать в старых вагонах.

"Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил собеседник агентства.

В целом, согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделятся на три типа и три класса.

"Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным удобствам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.

"Ночной поезд" предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2—1,5 тысячи километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт.

"Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных удобств, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.