Ещё
В Екатеринбурге директора «Телевизионной сети» посадили за хищение 15 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге директора «Телевизионной сети» посадили за хищение 15 миллионов 

Уралинформбюро 32 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор гендиректору и главному бухгалтеру ПАО «Телевизионная сеть». Роман Язовских и Надежда Дьячкова признаны виновными в растрате 15,6 миллиона рублей. Первого отправили в колонию общего режима на 3,5 года, вторую оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, 42-летний Язовских проводил фиктивные финансово-технические операции между ПАО и другими юрлицами. Для этого он привлек 26-летнюю сотрудницу — бухгалтера. Она должна была формировать необходимую первичную документацию для конспирации.
В частности, обвиняемый заключил с одним из бизнесменов договор оказания услуг, сообщив ему о том, что это на самом деле договор займа. Услуги выполнены не были, а со счета предприятия «ушло» 500 тысяч рублей.
Подсудимые похищали деньги с декабря 2011 по январь 2016 года.
Приговор вступил в силу.
Ранее по теме: В Екатеринбурге гендиректора «Телевизионной сети» осудят за хищение 15 миллионов
Уралинформбюро: последние новости
Пропавших в Екатеринбурге друзей нашли мертвыми Старые вагоны превратят в железнодорожный лоукостер Катавшаяся с незнакомцем на гидроцикле 15-летняя челябинка утонула
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян207
Лепс ударил Аллу Михееву386
Болгария ужесточает визовый режим50
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва37
Российских журналистов в Африке убила экономия21
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение