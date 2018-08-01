В Екатеринбурге директора «Телевизионной сети» посадили за хищение 15 миллионов

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор гендиректору и главному бухгалтеру ПАО «Телевизионная сеть». Роман Язовских и Надежда Дьячкова признаны виновными в растрате 15,6 миллиона рублей. Первого отправили в колонию общего режима на 3,5 года, вторую оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, 42-летний Язовских проводил фиктивные финансово-технические операции между ПАО и другими юрлицами. Для этого он привлек 26-летнюю сотрудницу — бухгалтера. Она должна была формировать необходимую первичную документацию для конспирации.

В частности, обвиняемый заключил с одним из бизнесменов договор оказания услуг, сообщив ему о том, что это на самом деле договор займа. Услуги выполнены не были, а со счета предприятия «ушло» 500 тысяч рублей.

Подсудимые похищали деньги с декабря 2011 по январь 2016 года.

Приговор вступил в силу.

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