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Пропавшую год назад нижегородку нашли в христианском обществе
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Пропавшую год назад нижегородку нашли в христианском обществе 

АиФ Нижний Новгород 33 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородка Ирина Хон, пропавшая в мае 2017 года, найдена в одном из христианских обществ Дзержинска, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Утром 29 мая 2017 года женщина села в автобус на остановке ТЦ «Мега» и не вернулась домой. Поиски полиции и родственников не привели к результатам. 30 июля 2018 года волонтерам поступило сообщение, что похожая на Ирину Хон женщина проживает в поселке Игумново. Информацию о поисках увидели в интернете.
Оказалось, что женщина больше года жила в доме, где разместилось одно из христианских обществ Дзержинска. Добрые люди обнаружили Ирину 1 июня в поле, в это время шел сильный дождь. Женщину привели в дом, обогрели и расспросили о семье. Из-за проблем со здоровьем она не смогла ничего толком о себе рассказать, назвала только имя — Ирина. Информацию о женщине передали участковому.
31 июля дочь забрала Ирину Анатольевну домой.
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