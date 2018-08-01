В День Ленинградской области награды нашли своих героев

В ходе церемонии, приуроченной ко Дню рождения региона, которая прошла сегодня в доме областного правительства, Александр Дрозденко вручил ленинградцам благодарности Президента РФ, удостоверения о присвоении почетных званий, знаки отличия Ленинградской области , почетные грамоты губернатора, медали и отраслевые награды.

Валерию Анисимову — начальник производства № 2 сборочного цеха № 6 (производство № 2) акционерного общества «Завод имени М. И. Калинина» за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу получил почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Юрий Малаев — генеральный директор акционерного общества «Племенной завод „Пламя“ за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью „За труды по сельскому хозяйству“.

Присвоено почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“

Елене Головиной — оператору машинного доения молочно-товарной фермы Бор закрытого акционерного общества Племенного завода „Рапти“, Лужский район Ленинградской области

Евгении Колпаковой — начальнику комплекса цеха животноводства акционерного общества „Племенной завод „Раздолье“, Приозерский район Ленинградской области

Валентине Мизерной — главному зоотехнику-селекционеру акционерного общества „Алексино“, Волховский район Ленинградской области

Нине Мироновой — директору акционерного общества „Алексино“, Волховский район Ленинградской области

Вере Репниковой — оператору машинного доения цеха животноводства закрытого акционерного общества „Племенной завод „Приневское“, Всеволожский район Ленинградской области

Валентине Струевой — молочнице-лаборанту акционерного общества „Племенной завод „Раздолье“, Приозерский район Ленинградской области

Андрею Торопову — главному инженеру акционерного общества „Племенной завод „Раздолье“, Приозерский район Ленинградской области

Анатолий Горелик — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „Приозерский хлебокомбинат“ награжден почетной грамотой Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена

Алексею Кольцову — первому заместителю главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Валентине Приказчиковой — главному экономисту акционерного общества „Алексино“, Волховский район Ленинградской области

Татьяне Гурьяновой — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения „Бородинская средняя общеобразовательная школа“ Выборгского района объявлена благодарность Президента РФ за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленобласти знаком отличия Ленобласти „За заслуги перед Ленинградской областью“ награждены

Татьяна Королева — заместитель генерального директора по производству акционерного общества „Племенной завод Гражданский“, Приозерский район

Василий Кудин — главный специалист ученого совета федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования „Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации“

Знаком отличия Ленинградской области „За вклад в развитие Ленинградской области“ награждены

Марина Зеленская — ведущий специалист отдела развития растениеводства, земледелия и научно-технической политики департамента по развитию сельского хозяйства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Михаил Лебединский — председатель Избирательной комиссии Ленинградской области

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий — Епархиальный архиерей религиозной организации „Выборгская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)“

Ирина Сергеева — заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Татьяна Туваева — начальник сектора по организации выборов в первой группе муниципальных районов отдела по работе с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области

Почетным знаком Губернатора Ленинградской области „За безупречную службу Ленинградской области“ XX лет награждены

Надежда Вознюк — заместитель начальника отдела — руководитель информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области