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Архангелогороды могут поучаствовать в открытом голосовании за проекты «Бюджета твоих возможностей»
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Архангелогороды могут поучаствовать в открытом голосовании за проекты «Бюджета твоих возможностей» 

29.ru 33 минуты назад
Фото: 29.ru
Сегодня дан старт голосованию за инициативы архангелогородцев, желающих поучаствовать в преображении города, вместе с проектом «Бюджет твоих возможностей». Отдать свой голос можно до 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.
Реализацией проектов горожане займутся уже в следующем году
Приём заявок для участия в проекте проходил с 1 по 20 июня. В администрацию за это время поступила 101 заявка.
— Любой желающий мог предложить свои идеи относительно благоустройства городских территорий, проведения массовых мероприятий, а также ряда других социально важных вопросов. Общий фонд «Бюджета твоих возможностей» составил 5 миллионов рублей, реализация самих проектов планируются в следующем году, — пояснили в администрации города.
Все проекты уже отсмотрены и обсуждены на общественных советах. Их проводили как администрации округов Архангельска, когда инициатива касалась конкретного городского округа, так и совет при главе Архангельска, который поддержал начинания, интересные всему городу. Отбор прошли 27 предложений, но на голосование вынесли всего 20 из них — тех, что прошли экспертизу.
Познакомиться с проектами и сделать свой выбор можно по ссылке.
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