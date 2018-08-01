Архангелогороды могут поучаствовать в открытом голосовании за проекты «Бюджета твоих возможностей»

Сегодня дан старт голосованию за инициативы архангелогородцев, желающих поучаствовать в преображении города, вместе с проектом «Бюджет твоих возможностей». Отдать свой голос можно до 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Реализацией проектов горожане займутся уже в следующем году

Приём заявок для участия в проекте проходил с 1 по 20 июня. В администрацию за это время поступила 101 заявка.

— Любой желающий мог предложить свои идеи относительно благоустройства городских территорий, проведения массовых мероприятий, а также ряда других социально важных вопросов. Общий фонд «Бюджета твоих возможностей» составил 5 миллионов рублей, реализация самих проектов планируются в следующем году, — пояснили в администрации города.

Все проекты уже отсмотрены и обсуждены на общественных советах. Их проводили как администрации округов Архангельска , когда инициатива касалась конкретного городского округа, так и совет при главе Архангельска, который поддержал начинания, интересные всему городу. Отбор прошли 27 предложений, но на голосование вынесли всего 20 из них — тех, что прошли экспертизу.

Познакомиться с проектами и сделать свой выбор можно по ссылке.