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На улице Ибрагимова снова откроют железнодорожный переезд
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На улице Ибрагимова снова откроют железнодорожный переезд 

Управа района Соколиная гора 32 минуты назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Благоустройство железнодорожного переезда в Соколиной горе вышло на финишную прямую.
В 2016 году переезд был закрыт по требованию ГИБДД в связи с тем, что не был оборудован должным образом для организации безопасного дорожного движения. Жители нашего района и соседнего Преображенского лишились удобного объезда заторных мест и короткого пути к детским садам и школам, где учатся дети районов. Глава управы Александр Аксенов напомнил о большом числе обращений жителей в управу с просьбами о возобновлении на переезде дорожного движения. Вопрос с собственником участка решался дольше всего, но наконец успешно завершились переговоры и получено согласие на благоустройство. Муниципальные депутаты Соколиной горы поддержали управу в решении вопроса об обеспечении проведения работ.
Согласно данным, предоставленным районной управой, уже в первой декаде августа 2018 года планируется открытие благоустроенного по правилам дорожного движения, обновленного переезда.
Фото: mos.ru.
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