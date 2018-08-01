Более 50 жителей Тверской области признаны виновными в воровстве электроэнергии

В первом полугодии 2018 года в Тверской области 52 человека решениями мировых судей признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП Российской Федерации . Им назначено наказание в виде административного штрафа.

Основные выявленные нарушения -подключение к электропроводке, минуя счетчик, несанкционированное присоединение к электросетям, подключение методом наброса на провода ВЛ, срыв антимагнитной самоклеящейся пломбы, отсутствие пломбы организации на крышке зажимов электросчетчика и т.п. В числе нарушителей — жители Сандовского, Сонковского, Вышневолоцкого, Бежецкого, Бельского, Нелидовского, Калининского, Ржевского и других районов Тверской области.

Теперь этим гражданам предстоит компенсировать стоимость похищенного ресурса и оплатить административный штраф.

Незаконное потребление электрической энергии наносит огромный экономический урон электросетевому комплексу. От преступных действий в значительной степени страдают граждане, добросовестно оплачивающие счета за потребленную электроэнергию и соблюдающие установленный законом порядок учета электрической энергии.

Специалисты тверского филиала МРСК Центра ведут работу по предупреждению и пресечению незаконного потребления электрической энергии. Согласно ст. 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц — от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В случае выявления крупных хищений электроэнергии (сумма нанесенного ущерба более 250 тысяч рублей) законом предусмотрена уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ. По таким фактам блоком безопасности тверского филиала МРСК Центра с начала 2018 года инициированы пять уголовных дел в отношении потребителей Конаковского и Бологовского районов.