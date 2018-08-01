Ещё
Более 50 жителей Тверской области признаны виновными в воровстве электроэнергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 50 жителей Тверской области признаны виновными в воровстве электроэнергии 

tvernews.ru 42 минуты назад
В первом полугодии 2018 года в Тверской области 52 человека решениями мировых судей признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП Российской Федерации. Им назначено наказание в виде административного штрафа.
Основные выявленные нарушения -подключение к электропроводке, минуя счетчик, несанкционированное присоединение к электросетям, подключение методом наброса на провода ВЛ, срыв антимагнитной самоклеящейся пломбы, отсутствие пломбы организации на крышке зажимов электросчетчика и т.п. В числе нарушителей — жители Сандовского, Сонковского, Вышневолоцкого, Бежецкого, Бельского, Нелидовского, Калининского, Ржевского и других районов Тверской области.
Теперь этим гражданам предстоит компенсировать стоимость похищенного ресурса и оплатить административный штраф.
Незаконное потребление электрической энергии наносит огромный экономический урон электросетевому комплексу. От преступных действий в значительной степени страдают граждане, добросовестно оплачивающие счета за потребленную электроэнергию и соблюдающие установленный законом порядок учета электрической энергии.
Специалисты тверского филиала МРСК Центра ведут работу по предупреждению и пресечению незаконного потребления электрической энергии. Согласно ст. 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц — от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
В случае выявления крупных хищений электроэнергии (сумма нанесенного ущерба более 250 тысяч рублей) законом предусмотрена уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ. По таким фактам блоком безопасности тверского филиала МРСК Центра с начала 2018 года инициированы пять уголовных дел в отношении потребителей Конаковского и Бологовского районов.
tvernews.ru: последние новости
Проект Илона Маска - поезд со скоростью 1200 км/час, предлагают пустить из столицы в Тверь Власти США могут внести Сергея Веремеенок в санкционный список Благодаря активистам ОНФ под Тверью прекращена массовая рубка леса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян212
Лепс ударил Аллу Михееву387
Болгария ужесточает визовый режим52
Российских журналистов в Африке убила экономия24
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение