В Москве на молодежном форуме представят «онлайн-помощник» для православных

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Новое мобильное приложение — «онлайн-помощник» для православных верующих «Наставник» впервые представят участникам III Международного православного молодежного форума 23 августа в Москве, сообщили в среду РИА Новости в оргкомитете.

"К 23 августа запустят и впервые представят на форуме самое многофункциональное на сегодняшний день православное мобильное приложение — «Наставник». Автор идеи Игорь Горбунов говорит, что его вдохновил Instagram, вернее, большая популярность православных календарей в этой соцсети", — сообщили организаторы.

Как отметил сам Горбунов, существующие на данный момент православные приложения представляют собой главным образом онлайн-Библии. Например, все большей популярностью среди верующих пользуется приложение для смартфонов «Толкования Священного Писания», которое было разработано монастырем Оптина пустынь.

"Я осознал, что в обществе существует потребность в более интерактивном ресурсе, направленном именно на церковно-приходскую жизнь", — сказал разработчик.

В приложении будет содержаться полная информация обо всех православных праздниках, постах, молитвах, святых, которые почитаются в тот или иной день. «Особенность приложения — еще и в том, что оно персонализировано. Например, указав ближайший храм, пользователь будет оперативно узнавать о расписании церковных служб. Пообщаться со священнослужителями тоже можно онлайн», — добавили в оргкомитете.