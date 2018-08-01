В Москве на молодежном форуме представят «онлайн-помощник» для православных 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новое мобильное приложение — «онлайн-помощник» для православных верующих «Наставник» впервые представят участникам III Международного православного молодежного форума 23 августа в Москве, сообщили в среду РИА Новости в оргкомитете.
"К 23 августа запустят и впервые представят на форуме самое многофункциональное на сегодняшний день православное мобильное приложение — «Наставник». Автор идеи Игорь Горбунов говорит, что его вдохновил Instagram, вернее, большая популярность православных календарей в этой соцсети", — сообщили организаторы.
Как отметил сам Горбунов, существующие на данный момент православные приложения представляют собой главным образом онлайн-Библии. Например, все большей популярностью среди верующих пользуется приложение для смартфонов «Толкования Священного Писания», которое было разработано монастырем Оптина пустынь.
"Я осознал, что в обществе существует потребность в более интерактивном ресурсе, направленном именно на церковно-приходскую жизнь", — сказал разработчик.
В приложении будет содержаться полная информация обо всех православных праздниках, постах, молитвах, святых, которые почитаются в тот или иной день. «Особенность приложения — еще и в том, что оно персонализировано. Например, указав ближайший храм, пользователь будет оперативно узнавать о расписании церковных служб. Пообщаться со священнослужителями тоже можно онлайн», — добавили в оргкомитете.
Международный православный молодежный форум, который пройдет на ВДНХ, организует синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата совместно с правительством Москвы. По данным организаторов, на мероприятии ожидается участие патриарха Московского и всея Руси Кирилла.