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В Омске разыскивают незрячего мужчину
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В Омске разыскивают незрячего мужчину 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Пожилой человек ушел из дома еще 16 июля, до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Полиция Омска ищет пенсионера, который передвигается исключительно с тростью, так как утерял зрение. Иосиф Валерьевич Половко вышел из дома по улице Севастопольской 16 июля, больше его не видели.
Потерявшемуся мужчине 1941 года рождения на вид 75-80 лет. Его рост около 165 см, телосложение плотное, волосы седые, подстрижены коротко, светлые глаза. При выходе из дома на нем были надеты серая шерстяная кофта на молнии, кожаный жилет или бежевая ветровка, синяя бейсболка. Главной приметой пропавшего пенсионера — передвижение с тростью.
Пресс-служба УМВД России по Омской области просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Иосифа Половко, сообщить об этом в полицию по тел. 02 или 79-20-72. Почему мужчину не начали искать раньше, в полиции не уточнили.
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