В деревне Верескино будут дежурить ветеринары

На территории Молжаниновского в ближайшие выходные, 4 и 5 августа, будет организован ветеринарный пункт, в котором бесплатно сделают прививки от бешенства домашним животным. Мобильную площадку разместят в деревне Верескино (возле пруда).

— Вакцинацию от бешенства рекомендуется делать с трехмесячного возраста — как котятам, так и щенкам. Ревакцинация проводится ежегодно, — сообщили на станции борьбы с болезнями животных Северного округа.

Для проведения вакцинации необходим ветеринарный паспорт животного. Однако если паспорта еще нет, его заведут на месте.

Часы приема — с 10.00 до 14.00. (еп)