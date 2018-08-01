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В деревне Верескино будут дежурить ветеринары
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В деревне Верескино будут дежурить ветеринары 

Управа района Молжаниновский города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На территории Молжаниновского в ближайшие выходные, 4 и 5 августа, будет организован ветеринарный пункт, в котором бесплатно сделают прививки от бешенства домашним животным. Мобильную площадку разместят в деревне Верескино (возле пруда).
— Вакцинацию от бешенства рекомендуется делать с трехмесячного возраста — как котятам, так и щенкам. Ревакцинация проводится ежегодно, — сообщили на станции борьбы с болезнями животных Северного округа.
Для проведения вакцинации необходим ветеринарный паспорт животного. Однако если паспорта еще нет, его заведут на месте.
Часы приема — с 10.00 до 14.00. (еп)
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