Расстрел вместо выкупа: россиян в ЦАР убили вопреки традиции

Россияне были атакованы между двумя деревнями примерно в 23 км от города Сибю . Как рассказал Associated Press местный чиновник Марселин Йойо, в нападении участвовало около 10 человек, все они говорили по-арабски, а на их головах были тюрбаны. Одна из радиостанций ЦАР сообщила, что убить журналистов могли боевики мусульманской группировки «Селека», контролирующей значительную часть страны. Российский МИД устами своего представителя Марии Захаровой сообщил, что Орхан Джемаль и его товарищи находились в стране как туристы.

Начало вражды

Гражданское противостояние в ЦАР той или иной степени интенсивности сопровождает народ страны с 1960 года, когда французская колония объявила независимость. Началом нынешнего конфликта можно считать 2003 год, тогда в результате военного переворота президентом страны стал Франсуа Бозизе . Через год против него подняла восстание группировка Союза демократических сил за объединение (UFDR). В 2007 году было достигнуто соглашение о прекращении гражданской войны, а руководители повстанцев вошли в правительство, в том числе лидер UFDR Мишель Джотодия. Перемирию способствовали французские войска и миротворцы ООН

В 2012 году начался новый виток противостояния, в котором более явно стали проявляться черты межконфессионального противостояния. Примерно 80% населения ЦАР составляют христиане (около 50% протестанты и около 30% католики), а 20% — мусульмане. Исламские повстанцы во главе с бывшим членом коалиционного правительства Мишелем Джотодия образовали группировку «Селека». В неё вошли UFDR, Конвенция патриотов за справедливость и мир (CPJP). «Селеку» также поддержали Демократический фронт центральноафриканского народа (FDPC) и Народный фронт возрождения (FPR), который ориентировался на поддержку со стороны Чада.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Laurence Geai

Оружие изъятое у группировки «Антибалака»

Повстанцы захватили ряд городов на севере и в центре страны и вынудили правительство пойти на уступки. В январе 2013 года в столице Габона Либревиле было подписано мирное соглашение. Повстанцы-мусульмане сняли требование отставки президента-христианина, но потребовали назначить своего представителя премьер-министром. Президент Бозизе согласился с требованиями и через несколько дней сделал главой правительства председателя Республиканской конвенции за социальный прогресс (CRPS) Николаса Тьянгайе.

Но вопреки достигнутым договорённостям повстанцы пошли в наступление и в конце марта взяли под контроль столицу ЦАР город Банги . Захват власти сопровождался массовым мародёрством и грабежом мирного населения. Лидер «Селеки» Мишель Джотодия объявил себя новым президентом страны.

Новая власть

Повстанцы-мусульмане из «Селеки» после захвата власти не смогли наладить экономическую жизнь страны, а занялись грабежом прилегающих к столице христианских деревень. Всего через полгода, как Джотодия объявил себя главой ЦАР, в Совбезе ООН заявили о риске геноцида по конфессиональному признаку и санкционировали отправку французских войск и сил Африканского союза. Ввод миротворцев лишь немного снизил уровень преступности на улицах столицы, а в других городах наоборот спровоцировал новые столкновения между христианами и мусульманами.

10 января 2014 года под давлением Франции и стран Африканского союза Мишель Джотодия объявил о сложении с себя президентских полномочий, в отставку ушёл и премьер-министр Николас Тьянгайе. Обязанности президента стал исполнять Александр-Фердинанд Нгуенде. Его приход не смог остановить рост насилия, международные наблюдатели стали фиксировать случаи сожжения мусульман живьём и поедания их расчленённых тел. Всего через 10 дней, поняв, что не справится с ситуацией, Нгуенде подал в отставку.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Laurence Geai

Место боестолкновений группировок «Антибалака» и «Селека», Банги, Центрально-Африканская республика

Временным президентом стала женщина по имени Катрин Самба-Панза. В 2013 она стала мэром Банги, причём её поддержали все стороны конфликта. Кандидатура Самба-Панза, по мнению международного сообщества, могла объединить страну. Однако в провинции продолжались столкновения между «Селекой» и созданной для противостояния ей христианской группировкой «Антибалака». Совбез ООН постоянно увеличивал численность международного контингента в ЦАР. Но иностранные военные не могли победить давнюю вражду между христианами и мусульманами: большинство христиан ведут оседлый образ жизни и занимаются сельским хозяйством, мусульмане в основном занимаются кочевым скотоводством, — это постоянно приводит к земельным спорам.

Несмотря на глубокий раскол в обществе, лидеры «Селеки» и «Антибалаки» смогли договориться между собой. В июле 2014 года группировки подписали соглашение о перемирии, через год ещё около 10 группировок заявили об отказе от вооружённой борьбы как средства борьбы за власть. В феврале 2016 года президентом страны был избран нынешний президент Фостен-Арканж Туадера, который подчёркивал равноудалённость от «Селеки» и «Антибалаки».

Россияне среди хаоса

Избрание компромиссной фигуры на должность президента позволило снизить уровень насилия. Но правительство оказалось настолько слабым, что смогло контролировать только столицу и пригороды, на остальной территории страны продолжилась гражданская война.

Сейчас юго-запад страны, где находится столица, контролирует «Антибалака», а север и центр — различные группировки мусульман, включая «Селеку». Город Сибю, около которого погибли российские журналисты находится почти на границе зон влияния.

Global Look Press

Журналист Орхан Джемаль

Несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в стране, в последнее время в ЦАР потянулись иностранные партнёры. News.ru рассказывал, что Россия начала поставку вооружений центральному правительству и запустила программу подготовки вооружённых сил ЦАР. Помимо этого в стране могут быть интересы, связанные с полезными ископаемыми — ЦАР богата золотом, ураном и алмазами.

Для продвижения интересов в стране, где фактически отсутствует стабильная власть, необходима силовая поддержка. Присутствие негласного инструмента государства — частной военной компании — выглядит вполне логично, несмотря на отсутствие соотвествующего законодательства в России. Об их работе и отправились снимать фильм погибшие журналисты.

Растиражированная в СМИ версия гибели троих россиян такова, что журналистов убили боевики из «Селеки». Но, как отмечают многие эксперты, в условиях массовой нищеты члены воюющих группировок предпочитают не убивать иностранцев, а брать их в заложники и требовать выкуп. За это можно получить куда больше, чем 8,5 тысяч долларов, которые вроде как были в распоряжении россиян. Но в этот раз журналистов, которые занимались выяснением щекотливой темы, в плен не взяли. Почему?