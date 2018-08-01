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В минувшие выходные на водных артериях САО спасли двух человек
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В минувшие выходные на водных артериях САО спасли двух человек 

Управа района Молжаниновский города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В минувшую субботу на водоемах САО спасли двух человек. Помощь утопающим оказали спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом сообщила специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс.
В акватории Химкинского водохранилища сотрудники МЧС станции «Центральная» спасли 25-летнюю девушку.
— Во время купания женщину накрыло волной от проходящего катера. Она испугалась, в панике не смогла сориентироваться на месте и начала тонуть. Спасатели помогли женщине добраться до берега, — пояснила Фукс.
А во время патрулирования Большого садового пруда спасатели станции «Академическая» заметили мужчину. В 20 метрах от берега он размахивал руками и звал на помощь.
— 26-летний гражданин Таджикистана, значительно отплыв от берега, потерял силы и не мог самостоятельно вернуться на пляж, — рассказала Фукс.
Спасатели подняли потерпевшего на катер. На станции ему оказали первую помощь. Спасенный быстро восстановился и самостоятельно отправился домой. (еп)
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