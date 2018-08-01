В минувшие выходные на водных артериях САО спасли двух человек

В минувшую субботу на водоемах САО спасли двух человек. Помощь утопающим оказали спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом сообщила специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс.

В акватории Химкинского водохранилища сотрудники МЧС станции «Центральная» спасли 25-летнюю девушку.

— Во время купания женщину накрыло волной от проходящего катера. Она испугалась, в панике не смогла сориентироваться на месте и начала тонуть. Спасатели помогли женщине добраться до берега, — пояснила Фукс.

А во время патрулирования Большого садового пруда спасатели станции «Академическая» заметили мужчину. В 20 метрах от берега он размахивал руками и звал на помощь.

— 26-летний гражданин Таджикистана , значительно отплыв от берега, потерял силы и не мог самостоятельно вернуться на пляж, — рассказала Фукс.

Спасатели подняли потерпевшего на катер. На станции ему оказали первую помощь. Спасенный быстро восстановился и самостоятельно отправился домой. (еп)