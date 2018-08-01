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В Якутии жителей встревожили аномальные сумерки
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В Якутии жителей встревожили аномальные сумерки 

Свободная пресса 40 минут назад
20 июля в Эвено-Бытантайском, Жиганском и Верхоянском районах республики Саха (Якутия) вдруг наступили густые сумерки среди дня.
«Это продолжалось около 3-4 часов», — рассказывает жительница Верхоянского района Елизавета Мигалкина. Долгое время над местом происшествия летали военные вертолёты. Потом в течение недели людям было тяжело дышать, а от выпадающих дождей портились растения и овощи. Местные жители так же обнаружили в тундре многочисленные тушки мёртвых птиц.
Местные власти хранят молчание. Это способствует распространению тревожных слухов, сообщили «СП» в регионе. Местные жители предполагают, что в Якутии могла случиться нештатная ситуация, связанная с якобы имеющимися в республике секретными военными заводами.
Ранее сообщалось, что в Якутии сняли НЛО, по другой версии в кадр попали испытания международной континентальной баллистической ракеты.
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