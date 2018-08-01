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Александр Ландо придумал, как заставить саратовских дачников голосовать
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Александр Ландо придумал, как заставить саратовских дачников голосовать 

Свободные новости 44 минуты назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 1 августа, на заседании в Общественной палате Саратовской области глава палаты Александр Ландо высказал идею, как повысить посещаемость выборов в регионе, сообщает ИА SaratovNews.
«Завершение дачного сезона, саратовцы на даче, например, в Шумейке, почему бы там не поставить избирательные участки?» — цитирует издание Ландо.
Как отмечает «Общественное мнение», идея главы ОП вызвала смех в зале.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк отметил в ходе обсуждения, что менее затратно и более эффективно было бы увеличить время для голосования до 22.00.
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