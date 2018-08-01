Прожорливым тварям из Костромы не дали объесть Москву

Прожорливых насекомых не пустили в Московскую область из Чухломского района, узнал KOSTROMA.TODAY. Из лесного края жуки собирались пробраться в столицу вместе с 60 кубометрами древесины.

Сосновые и еловые пиломатериалы проверили специалисты Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Как оказалось — не зря. В досках притаились весьма прожорливые насекомые — большие черные еловые усачи вместе с личинками.

Как узнал KOSTROMA.TODAY, партию древесины придется уничтожить. Пиломатериалы превратят в дрова и сожгут в котельной местной школы.