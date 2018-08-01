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В Китае планирую разработать теорию безопасности в области городского рельсового транспорта
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В Китае планирую разработать теорию безопасности в области городского рельсового транспорта 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, поддержание безопасной эксплуатации городского транспорта является ключевым фактором. Высокая частота следования поездов может стать причиной возникновения аварий во время движения. Помимо этого, особенностью городского транспорта является и замкнутая среда, в частности, когда речь идет о метро. Также, по мнению спикера, необходимо обратить внимание на способность транспортной системы противостоять стихийным бедствиям или катастрофам.
« Мне кажется и в Москве и в Пекине на уровне руководства этот вопрос является приоритетным. В связи с этим мы разрабатываем общеприменимую теорию безопасности в области городского рельсового транспорта. В наших городах уже наработан существенный опыт в области безопасности, и я говорю о формировании именно общей теории, основанной на анализе больших данных. Мы еще пять лет назад разработали такую теорию в сфере железнодорожного транспорта, а теперь стремимся разработать подобную теорию для городского транспорта тоже», — заключил он.
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