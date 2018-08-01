В Китае планирую разработать теорию безопасности в области городского рельсового транспорта 

По его словам, поддержание безопасной эксплуатации городского транспорта является ключевым фактором. Высокая частота следования поездов может стать причиной возникновения аварий во время движения. Помимо этого, особенностью городского транспорта является и замкнутая среда, в частности, когда речь идет о метро. Также, по мнению спикера, необходимо обратить внимание на способность транспортной системы противостоять стихийным бедствиям или катастрофам.
« Мне кажется и в Москве и в Пекине на уровне руководства этот вопрос является приоритетным. В связи с этим мы разрабатываем общеприменимую теорию безопасности в области городского рельсового транспорта. В наших городах уже наработан существенный опыт в области безопасности, и я говорю о формировании именно общей теории, основанной на анализе больших данных. Мы еще пять лет назад разработали такую теорию в сфере железнодорожного транспорта, а теперь стремимся разработать подобную теорию для городского транспорта тоже», — заключил он.