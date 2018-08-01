В Китае планирую разработать теорию безопасности в области городского рельсового транспорта

По его словам, поддержание безопасной эксплуатации городского транспорта является ключевым фактором. Высокая частота следования поездов может стать причиной возникновения аварий во время движения. Помимо этого, особенностью городского транспорта является и замкнутая среда, в частности, когда речь идет о метро. Также, по мнению спикера, необходимо обратить внимание на способность транспортной системы противостоять стихийным бедствиям или катастрофам.