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Использование вагонов лоукост-класса вызывает вопросы, заявили в Госдуме
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Использование вагонов лоукост-класса вызывает вопросы, заявили в Госдуме 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Введение лоукост-класса в старых вагонах без кондиционеров и биотуалетов оправдано с экономической точки зрения, но применение такой системы на практике вызывает вопросы, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Ранее стало известно, что "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания.
По мнению Старовойтова, в предложении ФПК есть рациональное зерно, однако возникает вопрос, на каких маршрутах будут использоваться вагоны лоукост-класса. Он также предположил, что пассажирам придется доплачивать за дополнительный сервис, как это происходит при пользовании услугами бюджетных авиакомпаний.
"Я не очень представляю, на каких маршрутах будет использоваться этот лоукост. А что делать, если человек резко захотел в туалет, а если пассажиру станет плохо? С точки зрения экономического построения, я понимаю, что они хотят сделать, но с точки зрения практики, я боюсь, что обычный сервис, который предоставляется сейчас, из разряда «эконом» попадет в разряд первого класса, и будут делать как в лоукостерах в авиации: хотите вот это — доплатите", — заявил РИА Новости Старовойтов.
Парламентарий также предложил перед введением такой модели запустить экспериментальный поезд с вагонами лоукост-класса, чтобы посмотреть, как она будет работать на практике.
"Пусть они запустят экспериментальный поезд, прежде чем делать ставки на эту модель, чтобы он поездил в жару, чтобы посмотреть, как это будет реально работать", — отметил Старовойтов.
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