Использование вагонов лоукост-класса вызывает вопросы, заявили в Госдуме

Ранее стало известно, что " Федеральная пассажирская компания " (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания.

По мнению Старовойтова, в предложении ФПК есть рациональное зерно, однако возникает вопрос, на каких маршрутах будут использоваться вагоны лоукост-класса. Он также предположил, что пассажирам придется доплачивать за дополнительный сервис, как это происходит при пользовании услугами бюджетных авиакомпаний.

"Я не очень представляю, на каких маршрутах будет использоваться этот лоукост. А что делать, если человек резко захотел в туалет, а если пассажиру станет плохо? С точки зрения экономического построения, я понимаю, что они хотят сделать, но с точки зрения практики, я боюсь, что обычный сервис, который предоставляется сейчас, из разряда «эконом» попадет в разряд первого класса, и будут делать как в лоукостерах в авиации: хотите вот это — доплатите", — заявил РИА Новости Старовойтов.

Парламентарий также предложил перед введением такой модели запустить экспериментальный поезд с вагонами лоукост-класса, чтобы посмотреть, как она будет работать на практике.

"Пусть они запустят экспериментальный поезд, прежде чем делать ставки на эту модель, чтобы он поездил в жару, чтобы посмотреть, как это будет реально работать", — отметил Старовойтов.