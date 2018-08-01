Полицейские СВАО провели профилактическое мероприятие для жителей района Отрадное

Начальник отдела полиции района Отрадное подполковник полиции Роман Кобзев, его заместитель майор полиции Иван Журавлев и начальник отделения участковых уполномоченных полиции капитан полиции Сергей Андреянов провели беседу жителями старшего возраста о том, как уберечься от мошенников. Встреча прошла в центре социального обеспечения, сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

— Роман Кобзев рассказал пенсионерам о том, что мошенники звонят на городские и сотовые телефоны под видом родственников, попавших в беду, работников различных социальных служб, продавцов медицинских препаратов или под предлогом замены счетчиков воды. Также пожилым людям рассказали, как злоумышленники входят в доверие и требуют перевести денежные средства, — отметили в пресс-службе Управления.

Кроме этого Иван Журавлев попросил в таких ситуациях незамедлительно обращаться в дежурную часть ОМВД, в участковые пункты полиции или по телефону «112».

Затем участники встречи задали интересующие их вопросы и получили от сотрудников полиции памятки, посвященные мерам безопасности. В завершение мероприятия желающие побеседовали с начальником участковых уполномоченных Сергеем Андреяновым по волнующим их вопросам. (ак)