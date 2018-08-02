«Манекенщицы будут комплексовать»: 17-летний сын Орловой вступился за маму

Близкая подруга покойной певицы Жанны Фриске , экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова ответила на критику поклонников, которые не оценили ее снимки в личном микроблоге, указав артистке на несовершенства ее фигуры: маленький рост и появляющиеся с возрастом мимические морщинки.

Однако сама Орлова молчать не стала и жестко ответила всем, кто взял на себя роль модного комментатора. «Оля, вы такая низкая, ужас! Туловище длинное, ножки коронюсенькие. Вам катастрофически нельзя без каблуков! Это не критика, это совет!» — отметила одна из поклонниц звезды, возмутив таким образом Орлову.

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«Уважаемые товарищи! Если вам не нравится моя фигура, то, как я выгляжу и одеваюсь, просто отпишитесь! Это же так легко! Ни со своим ростом, ни с возрастом, ни с ногами, я, к вашему большому сожалению, уже ничего поделать не смогу! Как, видимо, и вы со своими мозгами! Зато вы точно сможете сберечь свои нервы, если перестанете раздражаться глядя на меня! Так что отписывайтесь с миром и оставьте свою желчь при себе, она вам еще пригодится! Вдруг когда-нибудь вы решите взглянуть на себя в зеркало, и сделать себе пару «добрых» советов!» — написала певица.

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К слову, вступился за маму и 17-летний Артем, который прочитал отзывы поклонников и с юмором отнесся к тем, кто оставляет критические отклики.

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«Сын прочел комментарии про мои короткие ноги, и говорит: «Садись! Сниму тебя так, что манекенщицы будут комплексовать!» — отметила артистка, опубликовав фото в стильном брючном костюме.