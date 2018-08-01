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В ЖК «Две Эпохи» завершены работы по благоустройству
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В ЖК «Две Эпохи» завершены работы по благоустройству 

АСН-Инфо 55 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Финский концерн EKE Group закончил работы по благоустройству жилого комплекса «Две Эпохи».
Строительство комплекса EKE Group начал в январе 2016 года. На сегодняшний день проект полностью завершен и проходит государственную комиссию для сдачи в эксплуатацию. Комплекс состоит из четырех корпусов по 9-11 этажей и рассчитан на 317 квартир. В настоящее время EKE Group завершил работы по благоустройству придомовой территории. Для озеленения на территории комплекса высажено более 1,4 тыс. растений. Ландшафтный дизайн разрабатывала петербургская компания. Для отдыха жителей во дворах установлены скамейки, сделанные на заказ по индивидуальному проекту.
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