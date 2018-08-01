Северная молодёжь готова покинуть малую родину ради высокой зарплаты 

1 августа 2018 года издание «РБК-Тюмень» сообщило о том, что всё больше жителей Югры и Ямала готовы уехать за новой работой в другой город. Почти треть северян не задумываясь готовы уехать на работу в города-миллионники.
По сведениям крупнейшего рекрутингового портала «HeadHunter», 30% жителей крупных муниципалитетов Югры готовы покинуть родные города ради работы в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Больше всего желающих в Нижневартовске (24%), Сургуте (20%) и Нефтеюганске (17%). Они ищут работу в сфере экономики и добычи полезных ископаемых. Горожане более отдалённых поселений меньше всего смотрят на сторону.
На Ямале к переезду готов 31% жителей округа. Больше всего желающих уехать в Ноябрьске и Новом Уренгое почти 20% в каждом городе. Они готовы уехать в поисках лучшей жизни в Тюмень, Москву, Сургут и Екатеринбург. В Салехарде и Надыме желающих едва набралось 7% для каждого города. Большинство горожан ищут работу в родном городе.
Источник превью: euroradio.ru