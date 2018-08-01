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Аэропорт Платов нарастил объём грузоперевозок
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Аэропорт Платов нарастил объём грузоперевозок 

Ростовские Вести 50 минут назад
Международный аэропорт Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») подвел итоги работы грузового комплекса в первом полугодии 2018 года. Общий объем грузов, обработанных за 6 месяцев 2018 года, составил 2 389 тонн, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2017 года объем грузоперевозок составил чуть более 2 000 тонн. Стоит отметить значительный рост грузоперевозок в международном направлении — более чем на 77% выросли объемы по итогам работы в первом полугодии. В абсолютном выражении грузовой терминал аэропорта Платов обработал более 710 тонн груза. Основными направлениями доставки грузов на территории России являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На эти направления приходится 95% грузооборота. В области международных грузоперевозок лидируют Ереван, Стамбул и Дубай, доля в общем объеме международных перевозок составляет 37%. Напомним, грузовой комплекс аэропорта Платов открыт в 2017 году. На сегодня Платов является одним из самых современных аэропортовых логистических комплексов Юга России. Если оценивать мощностные характеристики терминала, то единовременная вместимость склада — 374 тонны. На терминале обрабатываются грузы всех категорий, включая грузы, требующие специальные температурные режимы, опасные грузы, ценные грузы и животные. Логистический комплекс аэропорта Платов имеет прямые агентские соглашения с основными авиакомпаниями, что позволяет ему осуществлять отправку груза по внутрироссийским и международным направлениям, минуя посредничество транспортных компаний.
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