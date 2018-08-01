Австралия не собирается упрощать получение виз для россиян 

САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Австралия не готова упростить визовый режим с Россией. Об этом заявил журналистам посол Австралии в Москве Питер Теш в ходе визита в Саратовскую область.
По словам дипломата, у Канберры «нет планов смягчения [визового режима] ни для кого». «У нас глобальный визовый режим, это относится ко всем странам. Этот режим уже существует десятилетиями, и так будет дальше», — указал Теш.
Визит австралийского посла в Саратовскую область приурочен ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.