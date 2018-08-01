Ещё
Австралия не собирается упрощать получение виз для россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Австралия не собирается упрощать получение виз для россиян 

ТАСС 58 минут назад
САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Австралия не готова упростить визовый режим с Россией. Об этом заявил журналистам посол Австралии в Москве Питер Теш в ходе визита в Саратовскую область.
По словам дипломата, у Канберры «нет планов смягчения [визового режима] ни для кого». «У нас глобальный визовый режим, это относится ко всем странам. Этот режим уже существует десятилетиями, и так будет дальше», — указал Теш.
Визит австралийского посла в Саратовскую область приурочен ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.
ТАСС: последние новости
Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида Лукашевич: Россия готова сотрудничать для преодоления разделительных линий в Европе Все пострадавшие от града собственники жилья на Кубани получили компенсации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян218
Лепс ударил Аллу Михееву387
Болгария ужесточает визовый режим52
Российских журналистов в Африке убила экономия25
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение