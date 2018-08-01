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В честь празднования дня воздушно-десантных войск в Саратове пройдет митинг и концерт
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В честь празднования дня воздушно-десантных войск в Саратове пройдет митинг и концерт 

САРАТОВ24 54 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Завтра, 2 августа в Саратове пройдет митинг к празднованию 88-ой годовщины воздушно-десантных войск России. Участников будет ждать концертная программа и полевая кухня. Время начала мероприятия — 18:00, место проведения — Набережная Космонавтов, у памятника Гагарину. Ведущим выступит ветеран воздушно-десантных войск полковник Николай Никуленко. Он прокомментирует показательные выступления спортсменов-парашютистов аэроклуба ДОСААФ РОСТО, выход на акваторию реки Волга БТР научно-производственного предприятия «СОЛИТОН».
На митинге будут высокопоставленные лица: руководство Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов», депутаты, представители общественных организаций, участники боевых действий, ветераны воздушно-десантных войск, их родственники и друзья, действующие военнослужащие-десантники.
Вторая часть мероприятия предполагает концерт с участием творческих коллективов города Саратова: ансамбля народного танца «Варенька», ансамбля современного танца «Frils».
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