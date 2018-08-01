Суровые ямальцы сплавляются по реке на оленьих упряжках

В сети обсуждают видеоролик, на котором ямалец сплавляется по реке необычным способом — на оленьей упряжке. Видео появилось в группе «Тарко-Сале» в соцсети «ВКонтакте».

Упряжка лихо врывается в воду: четыре оленя тащат полозья, к которым прикреплена лодка, сверху — погонщик. Управляемые местным жителем животные уверенно тянут лодку за собой. Голоса за кадром сравнивают манеру плавания олешек с собаками: «Собаки вообще! Поплыли!». Местный житель, оставшийся на берегу, поясняет: «Если течения нет, они вообще могут прямо ее перейти».

В комментариях к ролику ямальцы называют оленью упряжку «многофункциональным транспортом» и сообщают, что плавучие упряжки — тысячелетняя практика.