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Суровые ямальцы сплавляются по реке на оленьих упряжках
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Суровые ямальцы сплавляются по реке на оленьих упряжках 

Красный Север 56 минут назад
Фото: Красный Север
В сети обсуждают видеоролик, на котором ямалец сплавляется по реке необычным способом — на оленьей упряжке. Видео появилось в группе «Тарко-Сале» в соцсети «ВКонтакте».
Упряжка лихо врывается в воду: четыре оленя тащат полозья, к которым прикреплена лодка, сверху — погонщик. Управляемые местным жителем животные уверенно тянут лодку за собой. Голоса за кадром сравнивают манеру плавания олешек с собаками: «Собаки вообще! Поплыли!». Местный житель, оставшийся на берегу, поясняет: «Если течения нет, они вообще могут прямо ее перейти».
В комментариях к ролику ямальцы называют оленью упряжку «многофункциональным транспортом» и сообщают, что плавучие упряжки — тысячелетняя практика.
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