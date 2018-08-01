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Военный журналист назвал правила выживания в Африке
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Военный журналист назвал правила выживания в Африке 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Журналистам, которые самостоятельно работают в неблагополучных странах, в том числе африканских, необходимо уведомлять посольства России в этих государствах о своих планах, а также найти проводников, которые так или иначе связаны с РФ, заявил РИА Новости в среду военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
Ранее МИД РФ сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевшие при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
"Если едешь в «горячую точку», а тем более в Африку, при этом хочешь добыть информацию и вернуться домой живым, то будь добр — поставь в известность посольство России в этой стране. Они, конечно, будут недовольны тем, что вы туда поедете, но всегда вытащат из беды", — сказал Сладков, освещавший боевые действия и волнения в Ираке, Сирии, Афганистане, Зимбабве, Кот-д'Ивуар и других странах.
По словам военного журналиста, перед тем, как отправиться в опасную страну, корреспондентам также необходимо изучить историю репортёрской работы в этой точке.
Найти «своих» людей
Сладков подчеркнул, что залогом безопасности в охваченных войной странах является грамотный проводник, которого что-то связывает со страной, откуда приезжает журналист (бывшее место учебы, работы, родственные связи).
"Нужно искать «концы» на местности, в частности переводчика, который уже работал с русскими, возможно, учился у нас, ведь многие граждане африканских стран заканчивали наши вузы и военные училища. Если соблюдать все эти правила в Африке, то можно снимать и спецназовцев, и закрытые базы, и общаться с вооруженными колдунами в джунглях. Главное — правильно договориться", — сказал собеседник агентства.
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки «Селека», свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования «Анти-Балака». По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.
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