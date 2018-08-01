Военный журналист назвал правила выживания в Африке

Александр Сладков. МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Журналистам, которые самостоятельно работают в неблагополучных странах, в том числе африканских, необходимо уведомлять посольства России в этих государствах о своих планах, а также найти проводников, которые так или иначе связаны с РФ, заявил РИА Новости в среду военный корреспондент ВГТРК

Сирии, Афганистане, Зимбабве, "Если едешь в «горячую точку», а тем более в Африку, при этом хочешь добыть информацию и вернуться домой живым, то будь добр — поставь в известность посольство России в этой стране. Они, конечно, будут недовольны тем, что вы туда поедете, но всегда вытащат из беды", — сказал Сладков, освещавший боевые действия и волнения в Ираке Кот-д'Ивуар и других странах.

По словам военного журналиста, перед тем, как отправиться в опасную страну, корреспондентам также необходимо изучить историю репортёрской работы в этой точке.

Найти «своих» людей

Сладков подчеркнул, что залогом безопасности в охваченных войной странах является грамотный проводник, которого что-то связывает со страной, откуда приезжает журналист (бывшее место учебы, работы, родственные связи).

"Нужно искать «концы» на местности, в частности переводчика, который уже работал с русскими, возможно, учился у нас, ведь многие граждане африканских стран заканчивали наши вузы и военные училища. Если соблюдать все эти правила в Африке, то можно снимать и спецназовцев, и закрытые базы, и общаться с вооруженными колдунами в джунглях. Главное — правильно договориться", — сказал собеседник агентства.