4-5 августа казанские автобусы перейдут на другой график работы

4 и 5 августа в Казани изменится график работы общественного транспорта. В этом «виноваты» соревнования по триатлону.

4 августа/суббота

В направлении Кремлевской дамбы — с 6:30 до 15:30 автобусы №22, 28 и 89 будут ходить по схеме: ул. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия, далее по маршрутам.

5 августа/воскресенье

В направлении Кремлевской дамбы — с 8:30 до 17:30 автобусы №22, 28 и 89 будут ходить по схеме: ул. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия, далее по маршрутам.

В направлении от Кремлевской дамбы — с 8:30 до 17:30 автобусы №22, 28а и 89 будут ходить схеме: площадь Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Горького, далее по маршрутам.

В направлении улицы Ершова автобусы №28 и 54 будут ходить по схеме: ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова — ул. Ершова, далее по маршрутам.

Эти изменения будут действовать только если потребуется, сообщили в комитете по транспорту.

Из-за триатлона временно отменят несколько остановок:

— «Парк Горького» (в направлении улицы Толстого) для троллейбусов №2, 3, 5, 7 и 8, автобусов №10, 10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 35а, 43, 54, 63, 89 и 91. Пассажиров будут высаживать и забирать в районе транспортной развязки на Вишневского;

— остановка «ДВВС» по улице Сибгата Хакима для автобусов №74 и 75;

— остановки «Улица Сибгата Хакима» и «Мост Миллениум» для автобусов №28, 43 и 54.

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