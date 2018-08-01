В Челябинской области утверждены квоты добычи косуль, лосей и рысей 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил лимит и квоты добычи на территории региона косули сибирской, лося и рыси на период с первого августа 2018 года до августа 2019 года, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на постановление главы региона.
Нынешняя численность сибирских косуль в регионе составляет 64 тысячи 769 особей, лосей — восемь тысяч 466, рысей — 257. За год по лицензиям разрешено добыть пять тысяч 260 косуль, или 8,12% нынешней численности,. 438 сохатых — 5,17% и 11 рысей — 4,28%. Все подлежащие отстрелу животные должны быть старше одного года. Больше всего сибирских косуль разрешено умертвить в Чесменском районе — 239, в Карталинском районе — 224, в Уйском — 216, в Чебаркульском — 211 и в Варненском — 200. Наибольшие квоты на отстрел лосей получило Куватальское охотхозйство, по 40 голов разрешено добыть в охотугодьях Марыш и Златоустовское, 34 — в Миасском. На рысь обоего пола смогут охотиться лишь в девяти охотугодьях. По одной лесной кошке разрешено добыть в Брединском, Златоустовском, Карталинском, Катав-Ивановском, Снежинском, Куватальском, Шемахинском и Шуйдинском хозяйствах и целых три особи — в Миасском округе.