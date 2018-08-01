Глава НПО автоматики: деньги должны работать на создание точек роста

Гендиректор НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова Андрей Мисюра рассказал ТАСС об итогах участия предприятия в ИННОПРОМе после двухлетней паузы, о новой команде и трансформации предприятия, отрасли и региона.

— Какие соглашения подписаны на ИННОПРОМе и о чем они?

— На ИННОПРОМЕе подписаны два соглашения. Первое — о стратегическом партнерстве с компанией «Ростсельмаш» , второе — с компанией «Космокурс».

Канаде, США, Украине и "Ростсельмаш" — российская компания, входящая в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, о масштабе которой говорит то, что в ее составе 13 предприятий. Их производственные площадки расположены в России Казахстане . Их выручка превышает нашу на порядок. Партнерские отношения мы начали в середине 2017 года и за это время проявили себя как надежный партнер. На сегодняшний день мы входим в тройку ведущих поставщиков автоэлектроники для «Ростсельмаша». Для НПО автоматики это большая победа. Развитие дальнейшего сотрудничества мы видим одним из основных направлений в своей гражданской тематике.

За год работы с «Ростсельмашем» у нас появился проект беспилотного комбайна, на котором мы внедрили два инновационных продукта собственной разработки — систему управления на базе искусственного интеллекта и систему вождения на базе датчиков, которые обеспечивают функцию машинного зрения. Программное обеспечение для искусственного интеллекта — наш продукт. Мы его делаем совместно с екатеринбургской малой инновационной компанией, а оптический датчик — совместный проект с Уральским федеральным университетом. Специалисты НПО автоматики уже в сентябре установят это оборудование на тестовый комбайн, после чего запустят процесс испытаний. Итогом на первом этапе станет система помощи водителю, а на втором — полностью роботизированная единица сельхозтехники.

Объем производства автоэлектроники у нашего предприятия идет по восходящей и на сегодняшний день доходит до 10% от нашей выручки. В этом гражданском направлении мы видим огромный потенциал роста. Сегодня для нас один из приоритетов — беспилотники. Еще одна цель — полное замещение импортных электронных компонентов на автотракторной технике. У нас уже есть техническое задание (ТЗ) и ряд опытно-конструкторских работ (ОКР) в интересах «Ростсельмаша». Что-то делаем по своей инициативе, поскольку видим в теме потенциал, что-то по ТЗ компании «Ростсельмаш».

В рамках этого сотрудничества следующая интересная для нас задача — замещение всех гидромеханических узлов и приводов комбайна электрическими. Большой задел в этой компетенции мы получили, работая по заказу компании «Уральские локомотивы». Остается лишь адаптировать узлы под автотракторную технику.

Второе соглашение было подписано с компанией «Космокурс», которая занимается разработкой многоразового корабля для суборбитальных полетов. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в области разработки и создания многоразовой бортовой системы управления для коммерческого рынка ракет-носителей гражданского назначения. Кроме того, мы договорились о производстве наземного комплекса систем управления для обеспечения автоматизированной подготовки к пуску и межполетному обслуживанию. Впрочем, с компанией «Космокурс» мы сотрудничали и до этого соглашения. Ранее мы совместно сделали аванпроект на разработку коммерческой ракеты-носителя, одно из применений которой — космический туризм. Сейчас вместе с московской малой инновационной компанией приступаем к созданию эскизного проекта. — А в чем ваш интерес?

— Мы хотим получить опыт работы на коммерческом рынке по средствам выведения полезной нагрузки на орбиту. Хотим делать дешевую, надежную, высокопроизводительную аппаратуру для коммерческого использования. Прежде, в рамках традиционной кооперации, у нас такой возможности не было. Раньше перед НПОА такой задачи никто не ставил, был один приоритет — разработка и изготовление надежной аппаратуры с максимальным использованием старого задела.

Коллектив на предприятии за последние два года значительно помолодел, а молодежь с трудом воспринимает экономически неэффективные решения. Поэтому нам интересно поработать с «Космокурсом» в том числе ради приобретения такой уникальной компетенции. Этот же интерес мы видим по ОКРам, генерируемым нашей головной организаций "Роскосмосом" , где отмечаем смену приоритетов в сторону экономической целесообразности и эффективности, без снижения доминанты надежности. Любые новые разработки теперь должны содержать ответ на вопрос — кому они будут нужны, кроме государства? — И кому, кроме государства, может быть интересна ваша разработка с «Космокурсом»? — Техника экспоненциально стремится к микроминиатюризации при соразмерном росте производительности. То, что раньше выводилось на орбиту и весило центнеры, требовало большой энергетики при ограниченной вычислительной мощности, теперь весит десятки граммов с вычислительной мощностью, большей на порядки.

Для решения коммерческих задач нужна ракета, которая выводила бы на орбиту легкие грузы. «Космокурс» как раз такую и создает. По моему мнению, коммерсанты могут заниматься в космосе решением локальных задач, например, связанных с буксированием или техобслуживанием орбитальных аппаратов, тогда государственные структуры смогут решать серьезные инфраструктурные задачи, такие как создание систем спутниковой навигации, обеспечение коррекции, связь и дистанционное зондирование Земли.

Для решения коммерческих задач исполнителям нужны легкие, недорогие спутники и дешевый способ их вывода на орбиту. На сегодняшний день соответствующий рынок появился, и теперь любая компания может его завоевать. Тот, кто предложит лучший дешевый и эффективный способ выведения легкой полезной нагрузки на орбиту и перейдет к адресному обслуживанию клиентов. Это непростой и тернистый путь, но за считанные годы на этом рынке появится множество игроков, снизится порог входа, и он начнет расти лавинообразно. Мы большая компания и у нас есть традиционная кооперация, но, если мы сейчас не будем стремиться занять на новом рынке достойное место, значит, мы упустим возможность расти и развиваться. — Как вы оцениваете КПД завершившейся выставки ИННОПРОМ для НПО автоматики? — Это была очень результативная выставка, учитывая, что два предыдущих года мы в ИННОПРОМе не участвовали. Я пришел руководить предприятием в мае 2016 года. Тогда под выставку у прежнего руководства был предусмотрен бюджет, но, приняв предприятие, я понял, что нам не с чем выставляться. Не идти же на главную промышленную выставку страны с продуктами, которые нам не принадлежат, а сделаны компаниями, находившимися прежде в кооперации с НПОА. Или с разработками, которые были сделаны 20 лет назад. Не хотелось быть и имиджево-развлекательным стендом, где можно пофотографироваться со скафандром и запустить ракету. Для нас ИННОПРОМ — это в первую очередь выставка продаж. Фактически можно говорить о том, что в этом году мы реализовали наши продукты 13 крупным компаниям из России и Белоруссии . От кого-то получили ТЗ, от кого-то решение о совместных разработках для реализации на их предприятиях. Мы продемонстрировали полностью новые разработки, созданные всего за два года. Из старого были только датчики давления и температуры. Для развития линейки гражданской продукции нам удалось привлечь сильную команду во главе с Евгением Владимировичем Шаровариным, человеком очень известным в инновационной и IT среде. Он знает себе цену и формирует в НПО новое направление, показывая очень высокий результат. О том, что выставка прошла для нас успешно, говорит и то, что за четыре дня ИННОПРОМа о наших разработках вышло больше 200 публикаций в СМИ. И это точно не имиджевая, а конкретная история с интересом к НПО автоматики и нашим новейшим проектам.

— На ИННОПРОМе прошла дискуссия по проекту «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» , где НПО автоматики и лично вы были активно представлены. Что вас в нем привлекло? — «Локомотивы роста» — это проект партии «Единая Россия». Хотя я и не состою в ее рядах, тем не менее веду общественную работу, поскольку являюсь руководителем крупного предприятия региона. Почему я участвую в проекте и стал координатором в Свердловской области ? Потому что вижу общий недостаток работы подобных институтов развития. Их много, но они разрозненны, нет общего целеполагания.

На одном из крупных форумов весной этого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил о пяти сотнях инструментов поддержки предприятий, существующих в стране. Но, как правило, рядовому предпринимателю или начинающему стартаперу о них мало что известно. Более того, о них зачастую не знают руководители крупных компаний, которые имеют соответствующие аналитические подразделения. Да, все что-то слышали о господдержке, но в чем именно она заключается, как ее получить, попадает ли предприятие со своим проектом под ее характеристики — вопрос. Это сегодня самое узкое место.

Например, меры господдержки в Свердловской области составляют около 3 млрд рублей в год — из всех бюджетов. Это существенная сумма, которая позволяет реализовать существенные проекты в муниципалитетах, где есть проблемы с рабочими местами. «Локомотивы роста» консолидируют все существующие в стране инструменты поддержки предпринимателей. Проект партийный, не привязан к какой-то конкретной фигуре, институту развития или исполнительному органу власти. В этом его большое преимущество.

Нам удалось найти сторонников и единомышленников в регионе. Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Васильевич Якимов внес огромный вклад в развитие местной ячейки «локомотивов». Сейчас он возглавляет общественный совет проекта «Локомотивы роста» в регионе.

— Проект существует год. О каких итогах можем говорить в Свердловской области? — Да, старт этому партпроекту был дан на прошлом ИННОПРОМе. В течение года из 200 проектов отобраны 18, им присвоен статус лидерских. Два проекта — из Свердловской области. Первый — это производство общедоступных дефибрилляторов на УОМЗе ( Уральском оптико-механическом заводе — прим. ТАСС). По нему в первом чтении в Госдуме приняты поправки к закону, которые разрешат не только врачам, но и гражданам, не имеющим медицинского образования, использовать общественные дефибрилляторы и спасать жизни. Второй проект — «Титановая долина», на развитие которой всерьез рассматривается выделение дополнительных ресурсов. Еще восемь региональных проектов переданы на рассмотрение в центральный проектный офис «Локомотивов роста». Мы рассчитываем, что комплекс для диагностики высоковольтных линий «Канатоход», пилотный проект «Умный город», система диагностики энергообъектов на основе искусственного интеллекта и проекты по производству отечественных газовых двигателей также получат федеральную поддержку. — В чем именно заключается поддержка «локомотивами»? — Этот партпроект консолидирует все инструменты поддержки предпринимателей. Мы помогаем оценить, нет ли у претендента заблуждений по поводу его проекта и какая помощь ему реально нужна. — А как это выглядит? Приходить — куда, как, с чем? Не звонить же председателю «Единой России» или вам в приемную?.. — У проекта «Локомотивы роста» есть региональная общественная приемная и проектный офис, расположенные в Екатеринбурге . Все контакты — на сайте регионального отделения «Единой России» и на сайте проекта. — С какими проектами человеку туда обращаться? Понятно, что те, кто приходит с индустриальными, вам интересен в первую очередь. А если, например, из сферы услуг или торговли?

Наша задача — заглянуть в будущее с точки зрения реализованного проекта. Главное — создать условия, при которых на карте Свердловской области появятся новые точки роста экономики, связанные не столько с традиционной тематикой нашего старопромышленного региона, сколько с будущими рынками. Тут не надо быть провидцем, достаточно посмотреть мировую картину, тренды и аналитику. Руководство страны выбрало в качестве главного направления развития «Индустрию 4.0», иначе называемую четвертой промышленной революцией. Главным ее признаком является массовое внедрение киберфизических систем в производство. С точки зрения «Индустрии 4.0» нужно оказывать адресную поддержку тем проектам, которые обеспечат регион налогами и создадут новые рабочие места в муниципалитетах. Совместно с правительством Свердловской области мы отобрали компании, которые обладают потенциалом и компетенциями для внедрения таких технологий, всего получилось 11 предприятий, в основном из сферы ОПК. Вместе мы определили 14 приоритетных направлений развития и подготовили проект Указа губернатора, в котором предложили переориентировать распределение мер господдержки в высокотехнологичные отрасли и создать региональный инжиниринговый центр. Также мы инициировали создание «Центров притяжения молодежи», в которых школьников будут обучать «профессиям будущего».

О НПОА:

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления новейшей российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет наземного и морского базирования.