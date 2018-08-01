Число пользователей портала госуслуг на Дону превысило 2,5 млн человек

Число жителей Ростовской области , зарегистрированных на портале госуслуг, по итогам второго квартала 2018 года превысило 2,5 млн, увеличившись за год на 127 тысяч человек, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком»

На портале www.gosuslugi.ru, который «Ростелеком» как единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства, развивает совместно с региональным министерством связи, было зарегистрировано 70,5% жителей Дона.

«Показатель соответствует первому месту в Южном федеральном округе и 23-му — среди субъектов Российской Федерации », — отмечается в сообщении.

Во втором квартале 2018 года населению Ростовской области оказано более 460 тысяч услуг в электронной форме, из них — 240 тысяч федеральных и 220 тысяч региональных.

Всего на портале пользователям доступны 839 федеральных, 210 региональных и 40 типовых муниципальных услуг. Еще 105 услуг будут переведены в электронную форму в сентябре 2018 года.

По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, в регионе планируется внедрить механизм оценки качества оказанных населению электронных госуслуг. «Это поможет нам получить обратную связь от наших граждан. Данный функционал хорошо зарекомендовал себя на федеральном уровне», — сказал глава министерства.