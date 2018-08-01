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Число пользователей портала госуслуг на Дону превысило 2,5 млн человек
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Число пользователей портала госуслуг на Дону превысило 2,5 млн человек 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Число жителей Ростовской области, зарегистрированных на портале госуслуг, по итогам второго квартала 2018 года превысило 2,5 млн, увеличившись за год на 127 тысяч человек, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».
На портале www.gosuslugi.ru, который «Ростелеком» как единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства, развивает совместно с региональным министерством связи, было зарегистрировано 70,5% жителей Дона.
«Показатель соответствует первому месту в Южном федеральном округе и 23-му — среди субъектов Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Во втором квартале 2018 года населению Ростовской области оказано более 460 тысяч услуг в электронной форме, из них — 240 тысяч федеральных и 220 тысяч региональных.
Всего на портале пользователям доступны 839 федеральных, 210 региональных и 40 типовых муниципальных услуг. Еще 105 услуг будут переведены в электронную форму в сентябре 2018 года.
По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, в регионе планируется внедрить механизм оценки качества оказанных населению электронных госуслуг. «Это поможет нам получить обратную связь от наших граждан. Данный функционал хорошо зарекомендовал себя на федеральном уровне», — сказал глава министерства.
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