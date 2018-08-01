Ещё
Конкурсантов городского танцевального марафона из Ховрина отметили в двух номинациях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурсантов городского танцевального марафона из Ховрина отметили в двух номинациях 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В рамках танцевального марафона, который прошел в Екатерининском парке 27 июля, выступили со своей хореографической программой активные участники пилотного проекта «Московское долголетие» из района Ховрино. Об этом сообщили в территориальном центре социального обслуживания.
— Конкурсанты марафона в двух номинациях вышли в полуфинал. В номинации «Начинающие» — Елена Фрадитова, в номинации «Мастера» — Лев Китаев и Майя Качина, — уточнили в ТЦСО «Ховрино».
Напомним, чтобы присоединиться к проекту, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу ул. Флотская, дом 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок: 8 (495) 454-15-28. (ис)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Точка продажи арбузов и дынь откроется на Фестивальной Участники «Московского долголетия» из Ховрина побывали в «Аптекарском огороде» Дорожный знак привели в порядок на Флотской улице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян212
Лепс ударил Аллу Михееву387
Болгария ужесточает визовый режим52
Российских журналистов в Африке убила экономия24
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение