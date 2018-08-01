Конкурсантов городского танцевального марафона из Ховрина отметили в двух номинациях

В рамках танцевального марафона, который прошел в Екатерининском парке 27 июля, выступили со своей хореографической программой активные участники пилотного проекта «Московское долголетие» из района Ховрино. Об этом сообщили в территориальном центре социального обслуживания.

— Конкурсанты марафона в двух номинациях вышли в полуфинал. В номинации «Начинающие» — Елена Фрадитова, в номинации «Мастера» — Лев Китаев и Майя Качина, — уточнили в ТЦСО «Ховрино».

Напомним, чтобы присоединиться к проекту, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу ул. Флотская, дом 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок: 8 (495) 454-15-28. (ис)