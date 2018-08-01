Уральцы могут принять участие в международном конкурсе социальной рекламы, направленном на борьбу с коррупцией 

Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» стартовал на территории всей Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Принять участие в нем могут и жители Свердловской области.
Организаторами конкурса выступают Генеральная прокуратура РФ, а также профильные ведомства стран-участниц Межгосударственного совета по противодействию коррупции, куда, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Отметим, Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан в 2013 году для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с коррупцией.
В рамках объявленного советом конкурса молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в форме плакатов и видеороликов на тему объединения общества и власти в борьбе с коррупцией. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы противодействия коррупции, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Как пояснили в российском ведомстве, ожидается, что проект привлечет внимание молодежи к этой проблеме.
Работы для участия в состязании принимаются до 19 октября 2018 года. Вся информация, а также контактные данные размещены на официальном сайте конкурса. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в начале декабря в Москве и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.