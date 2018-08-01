Ещё
Уральцы могут принять участие в международном конкурсе социальной рекламы, направленном на борьбу с коррупцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральцы могут принять участие в международном конкурсе социальной рекламы, направленном на борьбу с коррупцией 

Информационный портал Свердловской области 58 минут назад
Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» стартовал на территории всей Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Принять участие в нем могут и жители Свердловской области.
Организаторами конкурса выступают Генеральная прокуратура РФ, а также профильные ведомства стран-участниц Межгосударственного совета по противодействию коррупции, куда, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Отметим, Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан в 2013 году для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с коррупцией.
В рамках объявленного советом конкурса молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в форме плакатов и видеороликов на тему объединения общества и власти в борьбе с коррупцией. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы противодействия коррупции, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Как пояснили в российском ведомстве, ожидается, что проект привлечет внимание молодежи к этой проблеме.
Работы для участия в состязании принимаются до 19 октября 2018 года. Вся информация, а также контактные данные размещены на официальном сайте конкурса. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в начале декабря в Москве и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Обучение технологиям капремонта в Свердловской области будет проводиться в непрерывном режиме Третий созыв областной Общественной палаты завершил работу обсуждением нового майского указа Президента РФ Увеличение доли свердловских предприятий на международных рынках – одна из главных задач региона на долгосрочную перспективу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян212
Лепс ударил Аллу Михееву387
Болгария ужесточает визовый режим52
Российских журналистов в Африке убила экономия24
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение