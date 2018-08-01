Дни Орловской области пройдут в Москве 9 и 10 августа

«9 и 10 августа в столице пройдут Дни Орловской области, в рамках которых регион продемонстрирует свой экономический и культурный потенциал. В частности, в рамках программы 9 августа в 10:00 по адресу: Семеновская площадь, вл. 4, откроется выставка-ярмарка производителей Орловской области, которые представят сельскохозяйственную продукцию, а также изделия народных художественных промыслов. Для желающих будут организованы ремесленные мастер-классы», — сказал В. Сучков.

В этот же день, по его словам, официальные делегации двух регионов возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, пройдет встреча депутатов Мосгордумы и Орловского областного совета, а правительства двух субъектов РФ подпишут программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2018-2022 гг.

10 августа в Москве пройдут круглые столы, во время которых председатели двух регионов обменяются опытом в сферах туризма, здравоохранения, образования и торговли.

«Орловская область — это край, богатый своим культурным, историческим наследием, туристическим и инвестиционным потенциалом. Мы с нетерпением ждем приезда орловских коллег и надеемся, что программа Дней понравится москвичам и гостям нашего города», — подчеркнул В. Сучков.