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Водолазы ищут двух утопленников в мутной воде Терско-Кумского канала
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Водолазы ищут двух утопленников в мутной воде Терско-Кумского канала 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двое мужчин погибли в станице Галюгаевской Курского района, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Селяне решили охладиться в жаркий полдень 30 июля и выбрали для этого не лучшее место. Они направились к Терско-Кумскому каналу, где нет подходящих для купания мест. Напарники оставили на берегу машину и одежду, а потом их начали искать односельчане. Они нашли вещи и автомобиль у канала и обратились к сотрудникам экстренных служб.
«Вечером 31 июля нам поступила заявка на поиск утонувших людей, — рассказал спасатель ПАСС СК города Георгиевск Геннадий Цаканян. — А так как водолазные и поисковые работы в ночное время суток запрещены, к работе мы приступили в 05:30 1 августа. В настоящее время мы совместно с сотрудниками полиции проводим мониторинг акватории канала, но пока безрезультатно, так как вода очень грязная и не стоит на месте».
Всего за понедельник и вторник на неподходящих для купания водоёмах края погибли шесть человек. Спасатели напоминают жителям Ставрополья, что купаться на реках и каналах опасно для жизни, и советуют выбирать для отдыха оборудованные места.
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