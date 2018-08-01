Пенсионеров Алтуфьева приглашают на занятия по прикладному творчеству в рамках «Московского долголетия»

В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в колледже имени Овчинникова организованы занятия по прикладному творчеству для пенсионеров Алтуфьевского района. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.

— Участники смогут выразить себя творчески в создании изделий своими руками, завести новые знакомства и просто приятно провести время, — уточнила Оксана Груничева.

Занятия проходят по средам и субботам с 14.00 до 15.00 в колледже имени Овчинникова, расположенном по адресу ул. Бибиревская, д. 6.

Напомним, что желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в филиал «Алтуфьевский» центра соцобслуживания «Бибирево» по адресу Путевой проезд, дом 20, корпус 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ис)