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Пенсионеров Алтуфьева приглашают на занятия по прикладному творчеству в рамках «Московского долголетия»
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Пенсионеров Алтуфьева приглашают на занятия по прикладному творчеству в рамках «Московского долголетия» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в колледже имени Овчинникова организованы занятия по прикладному творчеству для пенсионеров Алтуфьевского района. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.
— Участники смогут выразить себя творчески в создании изделий своими руками, завести новые знакомства и просто приятно провести время, — уточнила Оксана Груничева.
Занятия проходят по средам и субботам с 14.00 до 15.00 в колледже имени Овчинникова, расположенном по адресу ул. Бибиревская, д. 6.
Напомним, что желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в филиал «Алтуфьевский» центра соцобслуживания «Бибирево» по адресу Путевой проезд, дом 20, корпус 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ис)
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