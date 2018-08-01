От родных до врагов: как «Дом-2» изменил отношения Рапунцель и других сестер проекта

Ольга и Алена Рапунцель Старшая из сестер уже успела получить свою долю славы, выйти замуж и забеременеть на проекте, когда на телестройку зимой 2018-го пришла Алена. 21-летняя девушка заинтересовала не только зрителей шоу, но и Илью Аббарова, бывшего избранника Ольги, что вывело Рапунцель-старшую из себя. «Ольга — собственница. Именно она должна привлекать все внимание, а тут пришла я и это внимание перетянула», — объясняла затянувшуюся ссору Алена.

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Ольга Рапунцель поссорилась с сестрой из-за скорой свадьбыРадостное событие — появление на свет дочери Оли и ее супруга Дмитрия — примирило родственниц, но лишь на время. Теперь в «интересном положении» сама Алена, и ситуация перевернулась с ног на голову: младшая — нападает, старшая — обороняется. Так, на днях беременная Рапунцель накинулась на супруга сестры, угрожая выкинуть его с проекта, после чего втянула в скандал и саму Ольгу, назвав ее «меркантильной и проектной» женщиной распутного поведения. Увы, это лишь один из примеров. И соперничество сестер усиливается — они обе претендуют на звание «Человек года» и квартиру в Москве . Юлия и Екатерина Колисниченко Близняшки примкнули к «Дому-2» в 2010-м году и благотворно повлияли на рейтинги проекта: их интриги и амурные приключения подогревали интерес зрителя. А вот чего поклонникам не удалось увидеть на площадке, так это скандалов между самими девушками — сестры олицетворяли фразу «не разлей вода». Вскоре любовь к противоположному полу разделила Колисниченко: Юлия вышла замуж за Тиграна Салибекова и стала дважды мамой (а сейчас готовится к третьим родам), Катя же встретила мужа вне стен телестройки, но вскоре развелась с ним из-за неверности.

Построив (или попытавшись сделать это) собственные семьи, родственницы начали конфликтовать. Катя жаловалась, что нужна сестре только в качестве няни для ее ребенка, Юля припоминала отказы сестры в помощи и ее вечные жалобы на свекровь — словом, причиной становились бытовые разногласия. Но апогей наступил в минувшем феврале: близняшки пришли в студию шоу «На самом деле», где Катерину обвинили в предательстве, мол, та уводит мужа у родной сестры! Выпуск закончился слезами и примирительными объятиями, блондинка и брюнетка вновь самые близкие люди на свете — не стоит удивляться и забывать, что участники ток-шоу получают немалые гонорары за публичные сцены и откровения.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1817402920992720348_401062883"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Ольга и Маргарита Агибаловы Агибаловы на проект пришли практически всей семьей: под камерами жили не только сестры, но и их мама Ирина. Которая, к слову, вскоре стала не менее популярной, чем девушки — зрителей будоражили пластические операции женщины, продолжающиеся до сих пор. Но мы отвлеклись — вернемся к младшему поколению Агибаловых. Ольга и Маргарита пришли в проект друг за другом и удивили непохожестью: старшая — романтичная недотрога, младшая — эдакий проблемный подросток. Объединяло сестер одно — чувства к Андрею Черкасову , с которым обе девушки крутили романы.

Впрочем, отношения с юношей на жизнь Агибаловых никак не повлияли (обе вышли замуж за других мужчин) и родственные узы меж участницами шоу не разрушили. Покинув периметр проекта семьями, Ольга и Рита остались близки: вместе устраивали марафон похудения, отдыхали на Кипре , гуляли и занимались коммерческими проектами — не без получившей популярность мамы.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1780001985288509088_281277133"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Ольга и Анна Бузовы По сравнению со старшей сестрой, получившей статус главной звезды «Дома-2» и прошедшей путь от рядовой участницы шоу до его ведущей, карьера Анны на проекте оказалась меньше, чем мимолетной. Бузова-младшая пришла на телестройку в 2006-м, когда Ольга еще была непоющей блондинкой и возлюбленной Романа Третьякова . Продержалась на проекте девушка недолго: противоположному полу понравилась, но спутника не выбрала, в скандалах не поучаствовала да и отправилась домой — как говорят, дабы не отнимать рейтинги у родственницы.

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Как звезды помогают пробиться своим родственникамПокинув шоу, Анна в неизвестность не канула: на пару с пробивной сестрой организовала «красивый» бизнес, продолжила посещать с Ольгой всевозможные телешоу и оставаться ее самой надежной опорой. Кстати, близки Бузовы были не всегда — лет так 15-20 назад мама девочек-подростков не знала, что предпринять, чтобы прекратить войну и зависть между дочерьми. Ситуацию изменил именно «Дом-2»: сестры настолько скучали друг по другу после отъезда на проект старшей, что забыли все былые обиды.

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Евгения и Наталья Феофилактовы

Наталья пришла на помощь сестре, когда та вышла замуж и родила сына Даниэля: Феофилактовой-старшей отвели скромную роль няни, так что о конкуренции речь не идет — к тому же Наталья во время съемок уже была человеком семейным. Отношения между родственницами прекрасные: Евгения организовала для сестры свадьбу, когда та выходила замуж во второй раз, и стала крестной ее сына.

Саида и Аида Бабаевы

Красавицы заявились на шоу внезапно (говорят, даже без предварительного кастинга), чтобы разбить уже существующие пары. Вели себя девушки по-сестрински: друг против друга не дружили, по очереди вытирали слезы, даже одевались одинаково. И ушли практически вместе: Аида последовала за Саидой, которую, по своему признанию, слушается всегда и во всем.

Марина и Роза Шаньгины

Сестрицы из категории скандальных. На шоу Марина и Роза пришли в самом его начале и хорошо запомнились как зрителям, так и участникам. Шаньгины без труда защищали друг друга словом и кулаком и разжигали конфликты, даже когда поводов-то и не было. Сестры оказались слишком склочными для «Дома-2»: их выгнали после ссор с ведущими и драки с другой участницей.

Алия и Анита Кочкаровы

Брюнетки-близняшки стали участницами второго сезона «Дом-2. Остров любви». До шоу девушки вместе снимались в мужских журналах и вместе создали музыкальный проект, с которым работали в столичных клубах, — у них даже микроблог один на двоих! Кочкаровы на острове не задержались: как решили поклонники, получив свою порцию славы, девушки решили вернуться к привычной жизни — вместе, конечно же.

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