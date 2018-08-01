31 июля канал ТВ-3 презентовал свое новое шоу «Все, кроме обычного» от Comedy Club Production и иллюзиониста Александра Муратаева.
Гостями вечера магии стали российские звезды и их дети: Наташа Королева и Тарзан вместе с уже совсем взрослым 16-летним сыном Архипом, глубоко беременная Анна Хилькевич, блиставшая осиной талией звезда «Холостяка» Снежана Самохина, а также Ирина Йовович, Тамуна Циклаури, Анна Котова, Наталья Лесниковская, Анна Чурина, Карина Нигай, Марта Тимофеева. Вели презентацию звезды жюри шоу «Всё, кроме обычного» Тимур Родригез и Юлианна Караулова. Гости на себе испробовали несколько лучших трюков современных фокусников.
Шоу «Всё, кроме обычного» стартует на ТВ-3 4 августа, а победитель, автор лучшего фокуса, получит миллион рублей. Больше фото с презентации ищи в нашей галерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба