Звезда «Холостяка» Самохина на вечере магии показала тонкую талию, а Наташа Королева — взрослого сына Архипа

31 июля канал ТВ-3 презентовал свое новое шоу «Все, кроме обычного» от Comedy Club Production и иллюзиониста Александра Муратаева

Шоу «Всё, кроме обычного» стартует на ТВ-3 4 августа, а победитель, автор лучшего фокуса, получит миллион рублей. Больше фото с презентации ищи в нашей галерее!

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Фото:пресс-служба