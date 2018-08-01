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Жители Башкирии напуганы нашествием крыс
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Жители Башкирии напуганы нашествием крыс 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Белорецке местные жители пожаловались на нашествие крыс в центре города. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В интернете опубликовано фото крупной крысы. Автор подписал, что грызуны в больших количествах появились возле магазинов, на детских площадках и во дворах жилых домов. Местные жители обвиняют коммунальные службы, которые, по их мнению, некачественно выполняют свою работу и не вывозят мусор.
Горожане обращались в санэпидемстанцию и сейчас составили коллективное письмо в администрацию Белорецка.
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