Жители Башкирии напуганы нашествием крыс

Белорецке местные жители пожаловались на нашествие крыс в центре города. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В интернете опубликовано фото крупной крысы. Автор подписал, что грызуны в больших количествах появились возле магазинов, на детских площадках и во дворах жилых домов. Местные жители обвиняют коммунальные службы, которые, по их мнению, некачественно выполняют свою работу и не вывозят мусор.

Горожане обращались в санэпидемстанцию и сейчас составили коллективное письмо в администрацию Белорецка.

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