На втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 начались комплексные испытания

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Специалисты начали комплексные испытания оборудования и систем реакторной установки строящегося второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2, это важнейший этап перед пуском нового блока, сообщает управление информации и общественных связей НВАЭС.

Речь идет о так называемой холодно-горячей обкатке реакторной установки энергоблока, в ходе которой пройдет проверка работоспособности оборудования реактора в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

"Мы должны подтвердить, что все механизмы работают штатно, и впоследствии перейти к этапам, которые связаны с получением лицензии Ростехнадзора на загрузку ядерного топлива в реактор", — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров , слова которого цитируются в сообщении. Как сообщается в пресс-релизе, холодно-горячая обкатка продлится около 100 дней.