Деньги на зарплаты помогли «выбить» судебные приставы

Фото golos-kubani.ru Задолженность по заработной плате сотрудников организации ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района превысила 5 миллионов рублей. Люди, работающие на предприятии, устав спрашивать с начальства свои кровные, обратились в трудовую инспекцию. А та, в свою очередь, «спустила» дело на судебных приставов. В итоге на организацию было возбуждено 184 исполнительных производства.

Все копии постановлений о возбуждении исполнительных производств вручили предприятию-должнику. Также судебные приставы объяснили и последствия неисполнения требований в срок. Но, как сообщается на официальном сайте регионального Управления ФССП, выплачивать долг организация не собиралась, вследствие чего в отношении него были предприняты меры принудительного взыскания.

Удивительно, но всю задолженность по заработной плате организация «Технология комфорта» быстренько погасила. Остаётся только гадать, откуда в столь сжатые сроки взялись 5 миллионов рублей?