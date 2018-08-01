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Деньги на зарплаты помогли «выбить» судебные приставы
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Деньги на зарплаты помогли «выбить» судебные приставы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото golos-kubani.ru  Задолженность по заработной плате сотрудников организации ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района превысила 5 миллионов рублей. Люди, работающие на предприятии, устав спрашивать с начальства свои кровные, обратились в трудовую инспекцию. А та, в свою очередь, «спустила» дело на судебных приставов. В итоге на организацию было возбуждено 184 исполнительных производства.
Все копии постановлений о возбуждении исполнительных производств вручили предприятию-должнику. Также судебные приставы объяснили и последствия неисполнения требований в срок. Но, как сообщается на официальном сайте регионального Управления ФССП, выплачивать долг организация не собиралась, вследствие чего в отношении него были предприняты меры принудительного взыскания.
Удивительно, но всю задолженность по заработной плате организация «Технология комфорта» быстренько погасила. Остаётся только гадать, откуда в столь сжатые сроки взялись 5 миллионов рублей?
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