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Еврокомиссия выделила 40 миллионов евро для мигрантов в Греции
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Еврокомиссия выделила 40 миллионов евро для мигрантов в Греции 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия выделила почти 40 миллионов евро для улучшения условий приёма мигрантов в Греции, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия выдала дополнительные 37,5 миллиона евро срочной поддержки в рамках Фонда по убежищам, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) для улучшения условий приема мигрантов в Греции", — говорится в релизе.
Уточняется, что из этой суммы греческие власти получат 31,1 миллион евро для оказания услуг мигрантам, в частности, в области здравоохранения, перевода и питания. Средства также будут направляться на организацию дополнительных мест размещения мигрантов.
Оставшиеся 6,4 миллиона евро выделены Международной организации по миграции (International Organisation for Migration, IOM), в частности, для улучшения условий приёма беженцев.
ЕК напоминает, что с 2015 года выделила порядка 1,6 миллиарда евро помощи для решения проблем, связанных с миграцией в Греции.
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