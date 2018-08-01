Корейский медуниверситет Вон Гван откроет свою клинику в Ессентуках до конца 2019 года

ПЯТИГОРСК , 1 августа. / ТАСС /. Филиал клиники корейского медицинского университета Вон Гван откроется в Ессентуках до конца 2019 года, сообщили в среду в пресс-службе администрации города-курорта.

"Корейские специалисты уже побывали в Ессентуках, оценили чистый целебный воздух и минеральные источники, осмотрели курортную часть города и нашли место для медицинского центра. Среди первых направлений будут стоматология, косметология, мануальная терапия", — сообщает пресс-служба.

Новая клиника в Ессентуках будет выполнена в традиционном корейском стиле и, как обещают авторы проекта, впишется в картину города-курорта. «Представитель принимающей стороны Владимир Кайшев отметил, что по инвестпроекту достигнуто всесторонне понимание, сейчас идут технические согласования и переговоры. При благополучном исходе открытие клиники корейской медицины может произойти уже в конце следующего года. Он также отметил, что проект будет развиваться, корейским инвесторам здесь понравилось», — сообщает пресс-служба.